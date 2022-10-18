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Поздравляем с днём рождения Николая Алексеевича Карасёва, президента ПО "ФОРЭНЕРГО"!

Поздравляем с днём рождения Николая Алексеевича Карасёва, президента ПО ФОРЭНЕРГО!

18 октября 2022, 16:30
Рубрика: Персоны
Метки: ФОРЭНЕРГО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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Новости компании
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День рождения — отличный повод сказать добрые слова.

Николай Алексеевич, поздравляем!
Ценим Ваши качества талантливого руководителя и смелость в принятии важных и порой сложных решений.

Не секрет, что от мудрости и знаний первого руководителя зависят и развитие компании, и рабочая атмосфера. Результаты работы «ФОРЭНЕРГО» говорят сами за себя — у нас одни из самых динамично развивающихся производств и самые сплоченные коллективы. И в этом есть Ваша огромная заслуга.

Управлять большим количеством работников и предприятий по силам не каждому. Управлять разумно и грамотно — и вовсе единицам.

Пусть сохранится и умножится тот жизненный импульс, который дает Вам возможность генерировать новые идеи, строить амбициозные планы, покорять сложные цели. Ваша энергия заряжает, успех — вдохновляет, а уверенность — рушит все сомнения, что что-то может не получиться.

Источник: ООО ПО "Форэнерго"

FORN
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