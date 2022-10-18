День рождения — отличный повод сказать добрые слова.



Николай Алексеевич, поздравляем!

Ценим Ваши качества талантливого руководителя и смелость в принятии важных и порой сложных решений.



Не секрет, что от мудрости и знаний первого руководителя зависят и развитие компании, и рабочая атмосфера. Результаты работы «ФОРЭНЕРГО» говорят сами за себя — у нас одни из самых динамично развивающихся производств и самые сплоченные коллективы. И в этом есть Ваша огромная заслуга.



Управлять большим количеством работников и предприятий по силам не каждому. Управлять разумно и грамотно — и вовсе единицам.



Пусть сохранится и умножится тот жизненный импульс, который дает Вам возможность генерировать новые идеи, строить амбициозные планы, покорять сложные цели. Ваша энергия заряжает, успех — вдохновляет, а уверенность — рушит все сомнения, что что-то может не получиться.