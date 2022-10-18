Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») вывела на рынок цифровой продукт для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение». Он позволяет существенно улучшить показатели качества и надежности поставок тепла в дома. Решение повышает эффективность работы энергообъектов, снижает затраты на производственные процессы, количество простоев и нештатных ситуаций. В настоящее время реализуются первые проекты по внедрению системы – в Глазове (Удмуртия), Липецке и Воронеже.

Программно-аппаратный комплекс «Цифровое теплоснабжение» – это полностью импортонезависимое решение, направленное на повышение эффективности производственной деятельности предприятий сферы теплоэнергетики и теплоснабжения. Результат достигается за счет автоматизации отдельных бизнес-процессов и проведения анализа производственных и технологических показателей. Решение может быть внедрено как полный комплекс, так и модульно, для автоматизации отдельных бизнес процессов предприятия (сбыт, ремонты, транспорт, охрана труда и пр.).

В составе комплекса «Цифровое теплоснабжение» есть программные модули трех направлений.

Модули первого направления помогают автоматизировать и повысить эффективность бизнес-процессов самой ресурсоснабжающей организации (РСО).

Модули второй группы призваны повысить эффективность потребления ресурсов непосредственно у потребителей, в том числе в школах, детских садах, больницах и других учреждениях. У абонентов появляется возможность эффективно управлять теплопотреблением, экономить ресурсы, повышать качество услуг отопления и горячего водоснабжения, соблюдать технологические ограничения по предоставлению услуги отопления. Некоторые планируемые эффекты: сокращение потребления тепла – до 40%, сокращение сроков выявления аварийной ситуации – до 90%, мгновение реагирование на «перетоп».

Третья группа модулей «Цифрового теплоснабжения» предоставляет органам власти возможность получать информацию о работе предприятий РСО на вверенной им территории. BI-система с дашбордами позволит ответственным лицам видеть, какие есть критические инциденты, когда они будут устранены, насколько качественно идет подготовка к осенне-зимнему периоду, есть ли жалобы от населения.

На сегодняшний день часть модулей уже функционируют. Это «Центральная панель», «Анализ режимов», «Топливно-энергетический баланс», «Заявки», «Обходчики-контролеры», «Поддержка эксплуатации». До конца года завершится разработка модуля «Потребитель». Оставшиеся модули разработают до апреля 2023 года. Предусмотрена версионность существующих модулей, которая предполагает развитие интеллектуальных функций.

В ходе реализации проекта команда разработчиков и инженеров использует цифровые двойники инженерной инфраструктуры и объектов генерации, которые разрабатываются под каждый проект индивидуально. В частности, создаются модели котлоагрегатов, каждой турбины, технологических связей оборудования, за счет чего можно просчитывать оптимальность работы оборудования, эффективность, провести оптимизацию загрузки под определенную цель – например, достижение максимальной эффективности либо максимальной маржинальности. Кроме того, активно применяются технологии искусственного интеллекта и предиктивной аналитики. Например, искусственный интеллект позволяет выявлять конкретные участки, где могла произойти авария на сетях, нет необходимости обследовать всю систему, все сети. Данная технология была апробирована на действующем продукте РИР «Цифровой водоканал», результаты подтвердили эффективность решения.

Аналитики РИР в рамках разработки и подготовки к выводу на рынок продукта «Цифровое теплоснабжение» провели комплексное исследование рынка цифровых решений для предприятий энергетики и теплоснабжения. В РФ насчитывается около 4,7 тыс. предприятий теплогенерации и теплоснабжения. Их совокупная выручка в 2021 году составила около 2 трлн рублей, а суммарные ИТ-затраты – 19,7 млрд рублей, то есть меньше одного процента. Именно цифровые решения помогают повысить эффективность, сократить потери и ликвидировать ненужные расходы. Поэтому мы ожидаем постепенного роста внимания со стороны таких предприятий к цифровым продуктам, считаем, что все они – наши потенциальные заказчики. По оценке специалистов РИР, потенциальный объем рынка программных решений составляет около 76 млрд рублей.

В ходе исследования аналитики РИР насчитали свыше 200 программных решений, разработанных конкретно под рынок теплоснабжения. Однако большинство из них являются узконаправленными, для автоматизации сугубо технологических процессов. Прямыми аналогами продукта «Цифровое теплоснабжение» являются 28 решений от различных разработчиков. Практически все решения в большей или меньшей степени узко сфокусированы на конкретных модулях. Так, ни в одном из 28 решений не отмечено более четырех схожих по функционалу модулей с ПК «Цифровое теплоснабжение».

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от Мурманска до Сахалина.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения»