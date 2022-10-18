О выполнении ремонтной программы и подготовке электросетей в Сочи к осенне-зимнему периоду на совещании с главой города Алексеем Копайгородским рассказал Первый заместитель генерального директора – директор Сочинского филиала компании «Россети Кубань» Эдгар Армаганян. На сегодняшний день энергетики Сочинских электросетей завершили более 80 % планируемых технических мероприятий.

Оценка готовности энергообъектов курорта к осенне-зимнему периоду проводится на основании ряда факторов. Учитываются их системная надежность, техническое состояние и готовность персонала к проведению аварийно-восстановительных работ, а также реализация ремонтной программы.

– В случае необходимости к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций и стихийных явлений готовы более 330 энергетиков в составе 53 бригад, а также 100 единиц спецтехники. Проведены противоаварийные тренировки персонала, отработано взаимодействие с администрацией курорта, коммунальными службами и МЧС, – подчеркнул Эдгар Армаганян.

Полностью укомплектован аварийный запас Сочинских электросетей. Для обеспечения резервного энергоснабжения могут быть задействованы 22 мобильных дизельных генератора общей мощностью 4 МВт. Кроме того, подготовлены 12 мотопомп и 11 световых башен, заключены соглашения с 23 подрядными организациями.

Качественное и своевременное выполнение программы технического обслуживания позволит обеспечить надежную работу энергообъектов и подготовить энергосистему курорта к успешному прохождению осенне-зимнего пика нагрузок.