На Саяно-Шушенской ГЭС состоялось заседание научно-технического совета РусГидро под председательством академика РАН Михаила Федорова, посвященное созданию единой диагностической математической модели гидротехнических сооружений крупнейшей электростанции России.

В заседании принял участие главный инженер РусГидро, руководители и ведущие специалисты научных и проектных институтов России в области гидроэнергетики, ученые Российской академии наук и Российской академии архитектуры и строительных наук, сотрудники гидроэлектростанции. По итогам заседания принято решение о целесообразности создания единой диагностической математической модели.

Модель станет ядром системы мониторинга гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС и будет тесно интегрирована с ней. Она будет отражать состояние всех гидротехнических сооружений станции с возможностью моделирования их состояния в зависимости от изменения внешних воздействий: температуры, уровня воды в водохранилище и т. п. Модель будет построена на основе отечественного программного обеспечения с использованием технологий 3D-моделирования.

Саяно-Шушенская ГЭС – уникальное сооружение, по ряду параметров опередившее свое время. В первую очередь это относится к арочно-гравитационной плотине станции высотой 242 метра (самая высокая плотина в России) и длиной 1074 метра. Состояние сооружений станции непрерывно отслеживается при помощи автоматизированной системы мониторинга, включающей в себя более 10 тысяч датчиков и точек наблюдения.

За время строительства и эксплуатации Саяно-Шушенской ГЭС различными организациями было создано более 10 различных математических моделей, описывающих определенные параметры станции или ее отдельных сооружений. Опыт их применения показал необходимость создания единой диагностической математической модели, охватывающей все сооружения станции.