Системный оператор Великобритании NGESO – опубликовал прогноз балансовой надежности на предстоящий зимний период – Winter Outlook. Основываясь на предварительном прогнозе балансовой надежности, Early View of Winter – Winter Outlook, предоставляет более детальный анализ обеспечения балансовой надежности британской энергосистемы на предстоящую зиму. Winter Outlook и соответствующий Рабочий справочник данных Data Workbook охватывают период с 31 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. и базируются на данных от 22 сентября 2022 г.

С учетом новых условий, складывающихся на мировых энергетических рынках, NGESO дополнил свой операционный инструментарий новыми инструментами, которые помогут смягчить негативные последствия и организовать управление энергоснабжением предстоящей зимой. Эти инструменты включают в себя:

Заблаговременное представление Winter Outlook (в середине лета), чтобы участники энергорынка и другие заинтересованные стороны имели представление о возникающих неблагоприятных последствиях для энергетики в предстоящий в зимний период.

Заключение 3 контрактов с угольными электростанциями на поддержание в работе 5 энергоблоков совокупной мощностью порядка 2 ГВт в «горячем» и «холодном» резерве предстоящей зимой, что достаточно для обеспечения электроснабжения около 600 тыс. частных домовладений и квартир.

Создание новой услуги по предоставлению энергетической гибкости со стороны потребителей (Demand Flexibility Service, DFS), в рамках которой потребителей будут стимулировать снижать нагрузку потребления/ отключать электроприборы в периоды пиковых нагрузок для снижения максимума потребления мощности по всей энергосистеме. Прогнозируется, что этот инструмент может снизить максимум потребления мощности на 2 ГВт.

Winter Outlook базируется на предварительном анализе балансовой надежности и, по сравнению с ним, предоставляет более масштабную оценку балансовой надежности энергосистемы Великобритании на предстоящий зимний период с учетом беспрецедентных потрясений и волатильности цен на энергоносители на энергетических рынках в Европе и за ее пределами, а также с учетом дефицита природного газа в странах Континентальной Европы, что может привести к целому ряду последствий для Великобритании.

В Winter Outlook в дополнение к Базовому сценарию NGESO также приводит Альтернативный сценарий, иллюстрирующий последствия для национальной энергосистемы, если некоторые из потенциальных рисков для надежности энергоснабжения станут реальными.

По мнению NGESO, в случае реализации Базового сценария имеющийся объем резервов мощности (3,7 ГВт/6,3%) на предстоящий зимний период достаточен, чтобы обеспечить выполнение стандарта обеспечения балансовой надежности, хотя NGESO ожидает, что будут дни, когда потребуется использовать многие из операционных инструментов, включая использование системных уведомлений. Учитывая масштаб неопределенности и рисков, связанных с текущей геополитической ситуацией, NGESO подготовил и внедрил ряд инициатив по снижению рисков, включая заключение контрактов на сохранение в работе примерно 2 ГВт мощности угольной генерации, которая в противном случае была бы выведена из эксплуатации, и внедрение инновационной услуги – DFS – для стимулирования потребителей снижать потребление в периоды снижения объема доступных резервов мощности. Однако, несмотря на принятые меры по снижению рисков для балансовой надежности, весьма вероятно, что оптовые цены на энергоносители (как на газ, так и на электроэнергию) останутся очень высокими в течение всего зимнего прогнозного периода.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

В то время как в Базовом сценарии предполагается, что мощности всех поставщиков энергоресурсов (генерация, накопители энергии, трансграничные соединения и т.д.) доступны в соответствии с обязательствами, закрепленными на рынке мощности, NGESO также смоделировал сценарий, согласно которому энергетический кризис в Европе приведет к тому, что импорт электроэнергии в Великобританию из Континентальной Европы будет невозможен. Это может быть вызвано несколькими факторами, включая нехватку газа в Европе (что, в свою очередь, ограничивает производство электроэнергии) и/или недоступность генерации (например, из-за высокого уровня отключений генерирующего оборудования в другой европейской стране). В гипотетическом случае реализации Альтернативного сценария (отсутствие импорта электроэнергии из Континентальной Европы) будут использованы подготовленные NGESO инструменты по смягчению последствий – диспетчерское управление остающимися в работе угольными энергоблоками и использование DFS, которые, по мнению системного оператора, обеспечат примерно до 4 ГВт дополнительной мощности и позволят поддерживать достаточный объем резервов мощности и смягчить негативное воздействие на потребителей.

DFS является инновационной системной услугой и NGESO взаимодействовал с поставщиками DFS, агрегаторами DFS, промышленностью, Ofgem* и BEIS** над ее разработкой, чтобы обеспечить готовность DFS к применению в предстоящий зимний период и способностью обеспечить требуемый уровень участия в поддержании балансовой надежности (превышающий 2 ГВт). DFS планируется запустить с 1 ноября текущего года, и NGESO призывает поставщиков и агрегаторов DFS работать со своими клиентами, чтобы обеспечить максимальный уровень вовлеченности и участия в оказании данной системной услуги. NGESO видит особый потенциал участия в DFS для коммерческих организаций, которые могут сместить максимум своего потребления с часов пиковой нагрузки на энергосистему, и получил положительные отзывы от британских компаний по данному вопросу. Без развертывания дополнительной угольной генерации или DFS британский системный оператор ожидает рисков снижения доступных резервов мощности. В Альтернативном сценарии в холодную погоду (поэтому вероятен высокий спрос на электроэнергию) и при низкой ветровой активности (снижение доступной генерации), может возникнуть потенциальная необходимость управляемого и контролируемого отключения электроснабжения для некоторых потребителей на ограниченные периоды времени. Однако NGESO ожидает, что описанные выше меры по смягчению потенциальных рисков будут эффективными. В маловероятном случае, если эскалация геополитической ситуации в Европе приведет к дефициту природного газа в Великобритании, возможны кратковременные перебои в электроснабжении в предстоящий зимний период. В этом случае NGESO будут использованы все возможные стратегии смягчения последствий, включая новые меры, для минимизации сбоев в электроснабжении потребителей.

Официальный сайт NGESO

* Гоусударственный регулятор рынков элктроэнргии и природного газа Великобритании.

** Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.