Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
18 октября 2022, 14:18
Рубрика: Компании
Метки: ВАКАНСИЯ, РАБОТА, КАЗАХСТАН
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ищет на постоянную работу опытных кабельщиков со знанием российского рынка и специфики продукции для постоянной работы с локацией в Казахстане и официальным трудоустройством.
Важно желание работать и знание специфики кабеля: маркировка, применение, кто потребитель, участие в торгах, тонкости логистики. У компании очень большие планы и набирается команда заинтересованных людей, готовых работать на результат при поддержке известных производителей кабельной продукции.
Развитие нового направления требует широкого круга обязанностей и компетенций. В обязанности сотрудников будет входить не только активные продажи кабельно-проводниковой продукции, но и сопровождение сделок и отгрузок, решение задач по закупкам сырья и логистике.
Адрес офиса и места работы: Алматы, ул. Муканова 113, оф. 303
Всех заинтересованных просим обращаться по телефону или WhatsApp: +7 903 029-08-80 Алексей или на почту sale@asia-exp.kz
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