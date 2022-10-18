ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ищет на постоянную работу опытных кабельщиков со знанием российского рынка и специфики продукции для постоянной работы с локацией в Казахстане и официальным трудоустройством.

Важно желание работать и знание специфики кабеля: маркировка, применение, кто потребитель, участие в торгах, тонкости логистики. У компании очень большие планы и набирается команда заинтересованных людей, готовых работать на результат при поддержке известных производителей кабельной продукции.

Развитие нового направления требует широкого круга обязанностей и компетенций. В обязанности сотрудников будет входить не только активные продажи кабельно-проводниковой продукции, но и сопровождение сделок и отгрузок, решение задач по закупкам сырья и логистике.

Адрес офиса и места работы: Алматы, ул. Муканова 113, оф. 303

Всех заинтересованных просим обращаться по телефону или WhatsApp: +7 903 029-08-80 Алексей или на почту sale@asia-exp.kz