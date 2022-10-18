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Требуются опытные кабельщики в Казахстане! Постоянная работа для тех, кто перебрался или планирует переехать в Казахстан

Требуются опытные кабельщики в Казахстане! Постоянная работа для тех, кто перебрался или планирует переехать в Казахстан

18 октября 2022, 14:18
Рубрика: Компании
Метки: ВАКАНСИЯ, РАБОТА, КАЗАХСТАН
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ищет на постоянную работу опытных кабельщиков со знанием российского рынка и специфики продукции для постоянной работы с локацией в Казахстане и официальным трудоустройством.

Важно желание работать и знание специфики кабеля: маркировка, применение, кто потребитель, участие в торгах, тонкости логистики. У компании очень большие планы и набирается команда заинтересованных людей, готовых работать на результат при поддержке известных производителей кабельной продукции. 

Развитие нового направления требует широкого круга обязанностей и компетенций. В обязанности сотрудников будет входить не только активные продажи кабельно-проводниковой продукции, но и сопровождение сделок и отгрузок, решение задач по закупкам сырья и логистике.

Адрес офиса и места работы:  Алматы, ул. Муканова 113, оф. 303
Всех заинтересованных просим обращаться по телефону или WhatsApp:  +7 903 029-08-80 Алексей или на почту sale@asia-exp.kz

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