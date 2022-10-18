18 октября руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провёл рабочую встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Основной темой стало выполнение программы дорожных работ в субъекте в 2022 году.

На встрече также присутствовали заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппарата губернатора и правительства субъекта Сергей Трухачев, а также руководитель регионального Департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

В своем приветственном слове Роман Новиков отметил текущие успехи региона в снижении уровня аварийности на автомобильных дорогах, а также акцентировал внимание на подготовке пятилетних программ дорожной деятельности:

«Мы понимаем, что главный «транспортный столп» региона – это трасса М-4 «Дон», находящаяся в ведении коллег из ГК «Автодор». При этом, если говорить о нашей подведомственной сети дорог, которые проходят по территории Воронежской области, то это в общей сложности около 600 км. Сеть небольшая, и самый главный положительный фактор, который с ней связан, – это серьёзное падение показателей смертности на автомобильных дорогах. По итогам девяти месяцев этого года, если сравнивать с аналогичным периодом 2021-го, мы наблюдаем снижение количества погибших в результате ДТП на 40%. Этот значительный результат стал возможным в том числе благодаря эффективной работе команды губернатора Воронежской области на площадке региональной комиссии по безопасности дорожного движения. И сейчас крайне важно удержать эту планку вплоть до конца года. Что касается дальнейших планов развития дорожного комплекса субъекта, то в настоящее время мы находимся на финальной стадии подписания регионального пятилетнего плана дорожной деятельности. На сегодняшний день это одна из ключевых задач. Программа Воронежской области уже сформирована. Остался ряд административных мероприятий, и до конца недели, я думаю, мы сможем подписать соответствующий меморандум».

Александр Гусев поблагодарил Федеральное дорожное агентство за поддержку инфраструктурных проектов региона и подтвердил, что в Воронежской области особое внимание уделяется развитию дорожной сети:

«Мы еще дополнительно из регионального бюджета ежегодно направляем порядка 2,5 млрд рублей на увеличение затрат на содержание дорог, и у нас есть отдельная программа на развитие сельских дорог. Она, на мой взгляд, очень результативная: на селе жители сразу видят результат. В целом программа у нас финансируется на протяжение последних четырех лет, а еще через четыре года все дороги на селе будут с твердым покрытием».

Кроме того, глава региона отметил, что Воронежская область поддерживает подписание меморандума о развитии автомобильных дорог как регионального и межмуниципального, так и местного значения, а все расписанные в документе показатели – достигаемые.

На федеральной сети в период 2022‒2027 годов на территории Воронежской области дорожники приведут в нормативное состояние более 116 км трасс. Из них капитально будут отремонтированы 43,4 км, а ещё на 72,8 км осуществят работы по ремонту и содержанию.

В частности, капремонт затронет участки км 196 – км 209 и км 262 – км 270 трассы Р-298 и мосты через реки Икорец и Токай на 296-м и 365-м км этой дороги соответственно. Кроме того, капитально будет отремонтирован мост через р. Хопер на 615-м км трассы Р-22 «Каспий».

При этом на региональной сети к 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние 246,9 км дорог.

Как подчеркнул Сергей Трухачев, титульный перечень автомобильных дорог опорной сети Воронежской области в настоящее время согласован в рабочем порядке:

«Губернатор обозначил те зоны внимания, над развитием которых мы сейчас работаем и по которым хотели бы получить федеральную поддержку. Что касается опорной сети, мы согласовали все параметры, защитили и сформировали цифры, которые хотели бы достигнуть. Так, в 2028 году доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в Воронежской области будет почти 72%, в городских агломерациях – 85%, а доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, включенных в опорную сеть, – 75%».

Отдельно на рабочей встрече обсудили предварительные результаты деятельности по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Воронежской области. В 2022 году в регионе планируют привести к нормативу 35 объектов общей протяженностью 207 км, из них 48 участков региональных трасс и два участка улично-дорожной сети агломерации. На эти цели предусмотрено 4,1 млрд рублей, из которых 589,35 млн – средства федерального бюджета. На сегодняшний день техническая готовность объектов нацпроекта в регионе составляет 90%.

Одним из важнейших проектов этого года является реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева. Работы на ней являются третьим этапом реконструкции улицы Остужева протяженностью более 3 км, которая расположена в Железнодорожном районе города Воронежа от Северного мостового перехода через Воронежское водохранилище и является крупнейшим транспортным узлом левобережной части Воронежа.

В рамках третьего этапа завершено строительство нового путепровода, по которому 19 сентября запущено автомобильное движение. Сейчас идет демонтаж старого сооружения – уже разобрано 5 из 14 пролетов. Специалисты приступили и ко второму этапу: дорожники устраивают земляное полотно для съездов на пересечении улиц Минской и Остужева, водопропускные трубы, а также ведут работы с коммуникациями.

Данная развязка позволит связать федеральные трассы на подъезде к Воронежу со стороны Курского направления и выезд из Воронежа в направлении автомобильной дороги Р-22 «Каспий» посредством реконструкции магистральных улиц с доведением их параметров до шести полос движения, строительства двух эстакад и путепровода через крупную транспортную магистраль города (Ленинский проспект) и железную дорогу. Срок реализации проекта ‒ 2021‒2025 годы.

Еще один знаковый объект в регионе – мост через реку Тихая Сосна на трассе Воронеж – Луганск. Общая протяженность участка составила 472,4 м, в том числе мостовой переход длиной почти 390 м. На мосту провели работы по капитальному ремонту, он был открыт для движения в конце августа этого года.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Воронежской области составляет 30 216,2 км. Из них федерального значения – 595,1 км, регионального – 8 882,6 км, местного значения – 20 738,5 км. Протяженность опорной сети региона ‒ 1 971,2 км.