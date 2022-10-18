Вблизи Непейно ликвидируют полигон ТБО за три миллиарда рублей

RusCable Insider 285 - спецвыпуск ко дню Рождения РусКабель
18 октября 2022, 12:59
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Дмитровском округе Московской области пройдет рекультивация полигона твердых бытовых отходов вблизи деревни Непейно, сообщает RosTender.info.
Общая площадь рекультивации составляет 12,25 га. Объект был введен в эксплуатацию в 1975 году, на участке захоронены коммунальные отходы 4-5 класса опасности объемом 1 600 000 м3.
Работы пройдут в несколько этапов – подготовительный, технический и биологический. Ими займется победитель конкурса в электронной форме, прием заявок на участие открыт до второго ноября. Контракт заключат на 3 млрд рублей.
Ликвидация полигона в Непейно пройдет в рамках реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы. Ожидается, что работы завершатся в ноябре 2024 года.
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