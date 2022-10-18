Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Хевел»

Ведущий поставщик решений для солнечной энергетики «Вольта Энерджи» и Группа «Россети» договорились совместном развитии услуг по поставке и монтажу оборудования для солнечной генерации.

Теперь на портале электросетевых услуг (портал-тп.рф) можно приобрести продукцию «Вольта Энерджи»: солнечные модули, комплекты солнечных электростанций, источники бесперебойного питания, инверторы, аккумуляторные батареи и комплектующие.

Дочерние подразделения Группы «Россети» будут оказывать услуги по подбору, установке и подключению солнечных электростанций «под ключ» на базе гетероструктурных солнечных модулей производства «Хевел», а также других производителей солнечных решений.

Услугой могут воспользоваться частные домохозяйства и юридические лица. Солнечная электростанция – это экологически чистый источник электроснабжения, который позволит оптимизировать затраты на электроэнергию.

ООО «Вольта Энерджи» является федеральным дистрибьютором высокотехнологичных продуктов и решений для солнечной энергетики. Основным направлением деятельности ООО «Вольта Энерджи» является развитие розничных продаж для объектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.

Наша команда — это высококвалифицированные инженеры, специалисты с международным опытом в солнечной энергетике. В нашем портфеле представлено более 100 реализованных проектов различной сложности на территории всей страны — от Калининграда до Владивостока. Мы постоянно совершенствуемся и внедряем новые технологии для того, чтобы предложить Вам только высокотехнологичное и современное оборудование для решения Ваших задач. https://voltaen.com/

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч.

В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – более 230 тыс. человек.

Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин. http://www.rosseti.ru, telegram: @rosseti_official.