В реакторном здании первого энергоблока АЭС «Аккую» прошла операция по монтажу шестого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО), которая относится к основным элементам системы безопасности атомной электростанции. Последующая установка купола, которую строители планируют выполнить до конца 2022 года, завершит формирование реакторного зала блока № 1.

Шестой ярус ВЗО – это металлоконструкция, состоящая из 30 блоков. Общая масса яруса составляет 224 тонны, диаметр – 44 метра. Установка конструкции на площадке строительства АЭС «Аккую» проводилась с применением тяжелого гусеничного крана Liebherr LR 13000.

На монтаж яруса ушло 8 часов. После установки высота реакторного здания блока № 1 увеличилась на 8,4 метра и достигла отметки 51,5 метра.

«Сегодня – важное событие. После монтажа 6-го яруса останется установить только купол реакторного здания. Монтажная операция выполнена безупречно: наши строители, монтажники, стропальщики, операторы строительного крана в очередной раз подтвердили высочайший уровень своего профессионального мастерства. Установить многотонную конструкцию с допустимым отклонением в 1 сантиметр – сложнейшая задача. Мы справились, и это в очередной раз демонстрирует высочайший профессионализм команды АЭС «Аккую»» – отметила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

До конца 2022 года на первом энергоблоке запланированы работы по установке купола защитной оболочки и началу пусконаладочных работ - начало пролива на корпус реактора и ввод в эксплуатацию полярного крана.

Cтроительно-монтажные работы на площадке АЭС «Аккую» ведутся на всех участках сооружения основных и вспомогательных объектов: четырёх энергоблоков, береговых гидротехнических сооружений, системы выдачи мощности, административных зданий, учебно-тренировочного центра, объектов физической защиты будущей АЭС.

Внутренняя защитная оболочка обеспечивает защиту реакторного отделения и является опорой для проходок трубопроводов и полярного крана, который на этапе эксплуатации АЭС выполняет операции по обслуживанию атомного реактора. ВЗО состоит из стальной облицовки, обеспечивающей герметичность реакторного отделения, и специального бетона.

Источник: Служба коммуникаций АО «Аккую Нуклеар»