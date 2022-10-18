Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на выставке «Интерполитех-2022» передовые отечественные решения для обеспечения транспортной и информационной безопасности, а также противодействия беспилотникам и акустической разведки.

На стенде холдинга представлен комплекс фотовидеофиксации «Комета-21», разработанный волжским заводом «Метеор». Многоцелевой радар в его составе способен сопровождать одновременно до 96 целей, контролировать транспортную обстановку по шести полосам независимо от направления движения транспортного средства и выделять из потока автомобили-нарушители. Аппаратура позволяет получать данные о скорости, местоположении и траектории движения автомобиля, производить распознавание марки, модели и цвета, а также фиксировать и учитывать транспортные средства с нечитаемыми или отсутствующими номерами.

В рамках экспозиции предприятия «Росэлектроники» демонстрируют широкую линейку оборудования для противодействия беспилотникам. Комплекс радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА «Атака-DBS» позволяет блокировать каналы связи и навигации дрона, не нарушая работу окружающего коммуникационного оборудования. А модуль «Атака-Шорох» способен по звуку обнаружить беспилотники, совершающие несанкционированные полеты в режиме радиомолчания. Аппаратура разработана и серийно производится саратовским НПП «Алмаз».

Также на «Интерполитехе» представлены комплексы противодействия БПЛА «Купол» и «Пищаль-Про», разработанные Концерном «Автоматика». При включении «Купола» мгновенно создается «непроницаемая» для дронов защитная полусфера радиусом не менее 2 километров одновременно в 10 частотных диапазонах, чем обеспечивается эффективное противодействие вне зависимости от количества и направлений налета БПЛА. А переносной комплекс «Пищаль-Про» является одним из самых легких на рынке устройств и работает одновременно в 5 частотных диапазонах при дальности противодействия более 2000 метров.

Для обеспечения помехозащищенной радиосвязи «Росэлектроника» предлагает DMR-аппаратуру гражданского назначения: портативную и автомобильную радиостанции. Устройства имеют систему шифрования, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Оборудование разработано Концерном «Созвездие» и выпускается серийно на Рязанском радиозаводе.

На выставке также демонстрируются коммутатор уровня доступа, сервисный и граничный роутеры разработки НПП «Исток» им. Шокина. Коммутатор предназначен для организации локально-вычислительных сетей и подключения абонентских устройств. Роутеры выполняют агрегацию и обработку информации, а их конструкция позволяет подключить жесткий диск и модули расширения для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций. Сервисный маршрутизатор предназначен для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек. Граничный роутер обеспечивает маршрутизацию потоков данных в сети провайдера и агрегирует до тысячи пользовательских подключений.

«Вопрос обеспечения безопасности не может решаться точечно, особенно когда речь идет о критически важных объектах. Необходим комплексный подход, создающий доверенный контур как в части ИТ-инфраструктуры, так и в направлении физической защиты объекта с земли и воздуха. Предприятия холдинга готовы предложить заказчикам широкий спектр отечественных решений, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам», - сообщили в «Росэлектронике».

Выставка «Интерполитех-2022» проходит с 18 по 20 октября в Крокус Экспо.

Фото: ruselectronics.ru