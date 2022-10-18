«Россети Юг» в январе-сентябре 2022 года исполнили 14,2 тыс. договоров технологического присоединения к сетям на всей территории присутствия, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Новым потребителям предоставлено почти 400 МВт мощности.

Наибольший объем работ по подключению потребителей к электроснабжению выполнен в Ростовской области. В результате было исполнено 7,6 тыс. договоров, что в 3 раза больше, чем за 9 месяцев 2021 года.

В регионах присутствия компании электроэнергией обеспечены в том числе и социально значимые объекты. Среди них фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, дома культуры, парки и скверы.

В этот же период филиалы компании заключили почти 11,5 тыс. договоров технологического присоединения на 377,6 МВт. Всего на сегодняшний день в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Калмыкии действуют 14,2 тыс. договоров на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 1180,8 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный «Портал-тп.рф». Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.