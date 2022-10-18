В начале декабря 2021 года на заводе “Изолятор-АКС” было освоено производство новой продукции - сухой концевой муфты на класс напряжения 110 кВ. Это полностью отечественная разработка с уникальным конструктивом и большим потенциалом применения в “Россетях”, которая может заменить уже в ближайшие несколько лет маслонаполненные муфты. В свежем эпизоде RusCable Review вы узнаете как "Изолятор-АКС" строит высокотехнологичный стартап в энергетике и внедряет новые продукты для энергетики будущего.

Общая потребность в высоковольтной кабельной арматуре растет из года в год. Крупнейшие мировые вендоры суммарно отгружают несколько десятков тысяч муфт в год. В России объемы измеряются тысячами штук в год. Товар, в принципе, “штучный”, который производится с ювелирной точностью. Сегодня часть линейки высоковольтной кабельной арматуры “Изолятор-АКС” уже поступила в эксплуатацию.

В центре внимания выпуска RusCable Review - основные этапы производства сухой самонесущей концевой муфта ИСКМ-126.

Новая разработка компании - сухая концевая муфта ИСКМ-126 - это не про "политическую" безопасность энергосистемы, а скорее про эволюционный подход к развитию технологий передачи и распределения энергии, который позволит сделать энергосистему безопаснее и эффективнее.

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