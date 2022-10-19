Анонс вебинаров АО "Контактор" на конец октября

Как делают высоковольтную кабельную арматуру?
Производство сухой концевой муфты "ИЗОЛЯТОР-АКС" в RusCable Review
19 октября 2022, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника
Источник: Завод Контактор
АО «Контактор» завершает серию обучающих вебинаров для специалистов электротехнической отрасли в октябре. 24 и 25 октября пройдут онлайн-семинары на тему модернизации и настройки расцепителей в ВА50-45ПРО (Протон) и Электрон Про.
24 октября, в понедельник, состоится онлайн-семинар «Модернизация электронных блоков защиты (расцепителей) в воздушных автоматических выключателях серии ВА50-45ПРО (Протон 25,40,63 и Электрон Про)».
На следующий день, 25 октября, пройдет вебинар «Настройки расцепителей воздушных автоматических выключателях серии ВА50-45ПРО (Протон 25,40,63), Электрон Про и DMX³».
Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Начало всех мероприятий в 12:00 по московскому времени. Участие бесплатное, а количество мест не ограничено.
Следите за анонсами следующих мероприятий АО «Контактор» в ноябре!
АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter