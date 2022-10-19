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Анонс вебинаров АО "Контактор" на конец октября

Анонс вебинаров АО Контактор на конец октября

19 октября 2022, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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Новости компании
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АО «Контактор» завершает серию обучающих вебинаров для специалистов электротехнической отрасли в октябре. 24 и 25 октября пройдут онлайн-семинары на тему модернизации и настройки расцепителей в ВА50-45ПРО (Протон) и Электрон Про.

24 октября, в понедельник, состоится онлайн-семинар «Модернизация электронных блоков защиты (расцепителей) в воздушных автоматических выключателях серии ВА50-45ПРО (Протон 25,40,63 и Электрон Про)».

На следующий день, 25 октября, пройдет вебинар «Настройки расцепителей воздушных автоматических выключателях серии ВА50-45ПРО (Протон 25,40,63), Электрон Про и DMX³».

Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Начало всех мероприятий в 12:00 по московскому времени. Участие бесплатное, а количество мест не ограничено.

Следите за анонсами следующих мероприятий АО «Контактор» в ноябре!

АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Завод Контактор

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