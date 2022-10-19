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Компания Ducab поставит кабели для проекта строительства самой мощной в мире солнечной электростанции

Компания Ducab поставит кабели для проекта строительства самой мощной в мире солнечной электростанции

19 октября 2022, 09:00
Рубрика: Плюс
Метки: Ducab, ОАЭ, TRANSCO, Al Dhafra
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика 
Источник: RusCable.Ru

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Ducab Group сообщает о заключении контракта на проектирование, материально-техническое обеспечение и организацию подрядных работ, предусматривающего поставку и прокладку 400-кВ кабелей и арматуры для подключения крупнейшей в мире солнечной электростанции Al Dhafra в Абу-Даби. Контракт заключён с компанией TRANSCO (Abu Dhabi Transmission and Despatch Company) через специализированное подразделение Ducab HV. Это партнёрство по совместному проекту также включает проведение испытаний и ввод кабельной системы в эксплуатацию для обеспечения высочайшего уровня качества в области передачи электроэнергии.

Сообщая об этом контракте во время участия в выставке Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX), глава Ducab Group Мохаммад Альмутава (Mohammad Almutawa) отметил, что участие в проекте Al Dhafra помогает ОАЭ в достижении целей энергетической стратегии 2050 (Energy Strategy 2050) и в очередной раз демонстрирует технические и технологические возможности компании Ducab в предоставлении кабельных решений, отвечающих самым высоким стандартам. В настоящее время компания поставляет кабели для трёх крупнейших проектов строительства солнечных электростанций в ОАЭ. Благодаря участию в различных проектах солнечной энергетики компания подтверждает свою ключевую роль в поддержке стратегии ОАЭ по преодолению изменений климата, сокращению выбросов углерода, увеличению вклада чистой энергии в общую структуру потребления энергоресурсов с 25% до 50% к 2050 году.

Проект Al Dhafra – крупнейший проект в области возобновляемой энергии с участием кабельной компании, штаб-квартира которой находится в ОАЭ. Изготовленные компанией Ducab по специальным требованиям заказчика кабели SolarBICC были поставлены в Абу-Даби для проекта Shams 1 и солнечной электростанции Mohammed Bin Rashid Al Maktoum в Дубае – для двух самых крупных в мире проектов в области солнечной энергии.

Являясь сторонником инициативы «Сделано в ОАЭ», компания Ducab поставляет решения для ведущих энергетических проектов в ОАЭ и поддерживает продукты и аналоги во вспомогательных отраслях промышленности для укрепления промышленного потенциала страны. Компания Ducab работает с партнёрами по всей производственно-сбытовой цепочке в ОАЭ, такими как компании EGA, KIZAD и Borouge.

На электростанции Al Dhafra будут установлены технологически более совершенные двухсторонние солнечные панели, которые аккумулируют энергию с высочайшим уровнем эффективности за счёт использования как лицевой, так и тыльной стороны панелей. Электростанция мощностью в два гигаватта будет обеспечивать электроэнергией компанию Emirates Water and Electricity Company (EWEC), предоставляющую коммунальные услуги. После полного ввода в эксплуатацию электростанция Al Dhafra станет крупнейшей в мире солнечной электростанцией, обеспечивающей сокращение выбросов на 2,4 миллиона тонн CO2 в год и использующей 3,5 миллиона солнечных панелей для выработки электроэнергии, достаточной для энергоснабжения примерно 160 000 домохозяйств по всей территории ОАЭ.

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