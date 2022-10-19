Накануне в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» открылся международный строительный форум «100+ TechnoBuild». В этом году в мероприятии принимают участие около 300 компаний, в том числе «Россети Урал»-«Екатеринбург». Всего организаторы ожидают, что 100+ TechnoBuild посетит не менее 15 тыс. человек.

Руководитель компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» Константин Кононов принял участие в сессии «От снобизма к диалогу. Сессия прямых ответов власти на острые вопросы застройщиков», организованной Управлением государственной экспертизы Свердловской области. В своем выступлении он отвечал на актуальные вопросы застройщиков, которых интересовало: возможность внесения изменений в правила техприсоединения, подробные условия и процедура передачи объектов электросетевого хозяйства в сетевую компанию и др.

Участники форума также обозначили ряд вопросов, решение которых требует комплексной работы. В частности, речь идет о порядке выдачи технических условий (ТУ), которые нужны застройщикам для проектирования, прохождения экспертизы, дальнейшего решения вопросов о финансировании.

«Форум «100+ TechnoBuild» - это масштабное мероприятие, благодаря которому мы смогли встретиться с основными застройщиками города, обсудили с ними ряд важных вопросов и получили обратную связь о деятельности компании», - отметил и.о. директора «Россети Урал»-«Екатеринбург» Константин Кононов.

Международный форум и выставка «100+TechnoBuild» проводится в Екатеринбурге с 2016 года. Мероприятие посвящено проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства.

Ежегодно в выставке участвуют крупнейшие представители строительной отрасли, а деловая программа с участием лучших мировых специалистов по строительству и проектированию привлекает большое количество профессиональных посетителей.