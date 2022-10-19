Об этом рассказал директор по связям с госорганами и общественностью компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в ходе Международного строительного форума «100+ TechnoBuild», который проходит в Екатеринбурге с 18 по 21 октября.

По данным Свердловскстата, за девять месяцев 2022 года Свердловская область ввела 2,1 млн кв. м жилья, что на 20,2% больше, чем в прошлом году. Объемы ввода индивидуального жилья в регионе выросли за отчетный период на 17,6%.

За девять месяцев текущего года российский электротехнический бренд TDM ELECTRIC увеличил объем поставок продукции в Свердловскую область на 20%. В целом по Уральскому федеральному округу компания реализовала продукции на 8% больше в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.

«Успешная работа компании связана не только с непосредственным увеличением темпов жилищного и социального строительства в регионе, но и с тем, что продукция TDM ELECTRIC всегда пользуется повышенным спросом у застройщиков. Наша большая сеть дистрибуции в Уральском федеральном округе обеспечивает своевременную доставку самого широкого ассортимента электротехнической продукции и сопутствующих стройматериалов. Компания, в свою очередь гарантирует высокое качество продукции своего бренда и удерживает цены на приемлемом для строителей уровне – ниже средних по рынку», – прокомментировал Дмитрий Зорин.

Отметим, что в этом году Международный строительный форум в Екатеринбурге собрал 300 экспонентов. Деловая программа форума включает более 200 секций, на которых выступит более 600 приглашённых спикеров – это самый большой показатель в стране среди подобных мероприятий.

«Главная тема форума и выставки – “Строительство будущего. Новые возможности” – в полной мере отвечает вызовам, стоящим перед отраслью сегодня. Особый акцент в программе форума сделан на вопросах повышения импортонезависимости в строительстве, а также на локальном производстве материалов и технологий», — отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

TDM ELECTRIC - крупнейший российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 15 000 позиций. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности.

В 2019 году в собственность был приобретён Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ), что позволило TDM ЕLECTRIC стать торгово-производственной компанией полного цикла. Общий оборот холдинга за 2021 год составил 13,46 млрд рублей. Численность сотрудников 1050 человек, более 400 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции.