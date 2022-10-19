Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ассоциация «АЭРОНЕКСТ» и МГТУ им. Баумана подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития беспилотных авиационных систем.

Подписание состоялось в рамках стратегической сессии «Робототехника и искусственный интеллект специального применения» на полях выставки «Интерполитех-2022». От лица Минпромторга России в подписании принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, от лица Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» — генеральный директор Глеб Бабинцев, от лица МГТУ им. Баумана — проректор Павел Дроговоз.

Стороны подтвердили намерение формировать и реализовывать эффективную технологическую политику в сфере беспилотной авиации, создавать благоприятные условия для разработки и производства БАС на территории России, их компонентов, инфраструктурных решений, специализированного и прикладного программного обеспечения, а также развития необходимого кадрового потенциала.

Рост рынка беспилотных авиационных систем к 2025 году составит 200%. Путь импортозамещения и наращивания технологической независимости РФ, на который мы встали благодаря санкциям, сложен, не быстр, и требует от нас тесной конструктивной работы, поиска наиболее рациональных и эффективных направлений поддержки подотрасли разработки и производства БАС. Вызовы сегодняшних дней заставляют ускоренно наращивать компетенции. Убежден, что благодаря слаженной работе, к 2030 году мы можем выйти не только на полную технологическую независимость в этом вопросе, но и существенно нарастить объемы экспорта,

- отметил замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

Также Василий Шпак добавил, что спектр системных мер поддержки, которые предлагает государство, преимущественно по постановлениям №109 и №1252, уже позволил начать разработку критически важных систем и компонентов, применяемых в том числе в БАС. К примеру, почти 1,4 млрд рублей получила группа «Промавто». Компания реализует проект территориально-масштабируемой платформы для транспортировки грузов с помощью БЛА на базе спецавтомобилей. Также на 1,35 млрд рублей были поддержаны проекты предприятий «Геоскан», «КТ-Беспилотные системы», «Аэроб».

Соглашение, подписанное между Минпромторгом, Ассоциаций «АЭРОНЕКСТ» и МГТУ им. Баумана предусматривает ряд векторов, включая подготовку предложений по разработке программы научно-технического развития и повышению эффективности мер господдержки в области БАС; определение приоритетных направлений развития технологий и создания технических решений в области БАС, участие в исследованиях и испытаниях, сбор, обработку и анализ актуальной информации в сфере разработки и изготовления БАС, анализ международной нормативной практики и пр.

Первым шагом станет разработка предложения по модернизации процедуры ввода цифровых геопространственных данных в коммерческий и промышленный оборот. Решение этой задачи позволит ускорить развитие рынка.

Уровень развития гражданской индустрии БАС РФ, а значит нашей обороноспособности, напрямую зависит от согласованности взаимодействия силовых структур, разработчиков и эксплуатантов беспилотников, а также ведомств, ответственных за регулирование и меры поддержки отрасли БАС. В рамках соглашения и с использованием площадки создаваемого отраслевого научно-технического совета мы сможем с глубокой экспертностью разрабатывать и внедрять технологическую политику в области БАС, согласовывать подходы и требования к создаваемой продукции, координировать направления поддержки с учетом эффективного распределения технологических компетенций между разработчиками,

— заявил генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев.

Мы рассматриваем развитие отрасли БАС как сложную инженерно-экономическую проблему. Для ее решения требуется не только построить эффективную кооперацию организаций-разработчиков, производителей и эксплуатантов. Необходимо организовать опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями для создания перспективных образцов БАС. Наш Университет располагает научно-техническими заделами и образовательными программами в данной области. Уверен, что наш «русский метод» инженерной подготовки – сплав практико-ориентированного образования и прикладной науки – будет реализован рамках созданного консорциума и позволит эффективно решить поставленные сложные задачи,

— заявил проректор МГТУ им. Баумана Павел Дроговоз.