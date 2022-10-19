Развитие энергетики в новых условиях обсудят в конце октября на пленарном заседании российского энергетического форума в Уфе при участии делегаций Ирана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии. В ходе открытия также будет запущена солнечная электростанция в городе Агидель, сообщили ТАСС в пресс-службе Башкирской выставочной компании.

"С 26 по 28 октября в Уфе состоятся крупнейшие отраслевые события: Российский энергетический форум и международная выставка "Энергетика Урала", - говорится в сообщении.

В деловой программе запланировано более 30 мероприятий с участием 250 спикеров. Пленарное заседание будет посвящено теме "Развитие электроэнергетической инфраструктуры в условиях внешних вызовов" и пройдет при участии представителей Минэнерго России, региональных министерств, профильного комитета Госдумы, руководителей Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана и других.

"Запланировано посещение форума зарубежными делегациями и представителями Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Ирана, Турции, Киргизии. В том числе свое участие подтвердили генеральный директор Иранской ассоциации возобновляемой энергии Саед Мослем Мусави, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Кабыкенов Алмат Абаевич, Слободан Вукосавич, представитель Белградского государственного университета", - добавили в пресс-службе.

Во время церемонии открытия форума будет осуществлен ввод в эксплуатацию второй цепи воздушной линии 110 киловольт на подстанцию "Алексеевка" в Белебеевском районе Башкирии и пуск солнечных электростанций в городе Агидель.