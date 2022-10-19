В 2019 году Невинномысск первым из городов Ставропольского края заключил энергосервисный контракт на модернизацию уличного освещения, подрядчиком выступила компания «Световые Технологии ЭСКО».

Опыт был признан успешным, а отзывы горожан стали стимулом продолжать модернизацию городского освещения, и в 2021 году проведен ее второй этап.

Всего в Невинномысске было заменено на современные светодиодные почти 7000 консольных и 1500 парковых светильников, 169 шкафов управления. По статистике, в среднем в российских городах в адекватном состоянии находится около 70% светового оборудования, в то время, как в Невинномысске доля работающих светильников составляет 95%. При этом уровень освещенности даже превышает нормы, делая город по-настоящему светлым. Важно, что хороший уличный свет в Невинномысске есть практически во всех точках города, включая частный сектор, а также парки и скверы. Управление освещением происходит в режиме реального времени из городской диспетчерской.

Модернизированная система освещения позволяет достигать экономию не менее 65% и при этом выполнять нормативы по освещенности. К сентябрю 2022 экономия электроэнергии по этим контрактам составила более 13 млн кВт-ч., или 85 млн рублей.

После проведения энергоэффективных мероприятий в системе уличного освещения новым этапом проекта стала реализация энергосервисных контрактов в муниципальных учреждениях. Более 850 новых светодиодных светильников в городской школе по зимним видам спорта дают экономию 52%, а освещенность и на ледовой арене, и на территории перед дворцом повысилась в 2,5 раза.

Также по энергосервисным контрактам в Невинномысске обновили системы освещения в Культурно-досуговом центре «Родина», ДК Химиков, пяти муниципальных школах, проекты охватывали и освещение прилегающих территорий. Нормы освещенности выполняются с превышаем, комфортным для глаз, экономия составляет от 65 до 72%.

Фотографии предоставлены пресс-службой СТ ЭСКО