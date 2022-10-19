СПЕЦКАБЕЛЬ получил сертификат соответствия от ИНТЕРГАЗСЕРТ

Кабельный завод «Спецкабель» получил сертификат соответствия продукции от добровольной системы сертификации «Интергазсерт». Данный документ распространяется на огнестойкие монтажные кабели для систем пожарной сигнализации.

Как указано в сертификате, испытания успешно прошли изделия «Спецкабеля», работающие на номинальном напряжении до 300 В включительно и переменном токе частотой 50 Гц, с медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги (или без него), дополнительным огнестойким барьером из слюдосодержащей ленты (или без него), оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, либо из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.

Документ распространяется на следующие марки изделий «Спецкабеля»:

Отметим, что продукция предприятия изготавливается в полном соответствии с техническими условиями ТУ 16.К99-036-2007. «Спецкабель» тщательно следит за сертификацией кабелей и сроками действия разрешений на оказание услуг.

«Интергазсерт» – добровольная система сертификации товаров и услуг, поставляемых для ПАО «Газпром». Оформление такого разрешения является подтверждением безопасности поставляемой продукции, а также гарантирует включение поставщика в реестр ПАО «Газпром».