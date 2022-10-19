Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит Забайкальскому краю льготный кредит на установку в отдаленных районах 19 гибридных электростанций, способных вырабатывать электричество от солнечной, ветряной и дизельной энергии. Об этом в среду журналистам сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

"Очень важный проект для отдаленных районов края - это энергоснабжение 19 населенных пунктов, где нет надежного энергоснабжения - либо есть старые дизельные электростанции, либо в некоторых случаях даже их нет. Сейчас благодаря поддержке Минвостокразвития будут реализованы проекты, в результате которых будут созданы комплексные установки, одновременно солнечные, ветровые и с дизельными резервными мощностями. Они стали возможны, помимо Минвостокразвития, благодаря банку ВЭБ.РФ, который большую помощь нам в этой части оказал и, соответственно, госкорпорации ДОМ.РФ, потому что именно с помощью их ресурсов, с помощью их компетенций мы сверстали такие сложные проекты", - сказал Осипов.

Как пояснил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, реализацией проекта займется компания "Хевел Энергосервис".

В начале сентября госкорпорация ВЭБ.РФ сообщала, что пока рассматривает участие в программе модернизации малых электростанций в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики. Общая стоимость реализации программы в Забайкалье, Магаданской области и Якутии тогда оценивалась в 4,9 млрд рублей, а предполагаемый объем финансовой поддержки со стороны ВЭБ.РФ - 1,9 млрд рублей.