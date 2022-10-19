Wildberries инвестирует 8 млрд рублей в строительство логистического комплекса площадью около 100 тыс. кв. м на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Котовск" в Тамбовской области. Соответствующее соглашение в Москве подписали глава региона Максим Егоров и гендиректор компании Татьяна Бакальчук, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"Благодаря реализации проекта [по строительству логистического комплекса] будет создано 5 тыс. рабочих мест. Инвестиции в проект составят 8 млрд рублей. Реализацию предполагается осуществить в два этапа. Запуск первой очереди ожидается уже в следующем году, в 2025 году планируется сдача второй очереди", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Егоров и Бакальчук также утвердили дорожную карту по реализации инвестпроекта. Местом для строительства комплекса площадью 100 тыс. кв. м станет ТОСЭР "Котовск".

"Потенциал нашего сотрудничества с предпринимателями Тамбовской области высокий, они активно выходят в сегмент онлайн-торговли, расширяют здесь ассортимент своей продукции и наращивают свои продажи на нашей платформе. На начало октября 2022 года на Wildberries свои товары реализуют 2,4 тыс. тамбовских предпринимателей, а их оборот за девять месяцев вырос на 271% год к году до 2,1 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Бакальчук.

Ожидается, что появление крупного логистического центра позволит местному бизнесу сократить расходы на транспортировку товаров и станет стимулом к дальнейшему росту его доходов.

В ТОСЭР уже ведутся работы по обеспечению инфраструктуры необходимой для работы комплекса, заключен контракт на строительство транспортной развязки, решаются вопросы подключения к газовым и электрическим сетям.

"Мы приветствуем решение компании Wildberries выбрать наш регион для реализации своего проекта, для этого у нас созданы все условия. Изменение подхода в работе с инвесторами дает свои плоды. Регион становится все более привлекательным для инвестиций", - добавил Егоров.

Впервые о возможности реализовать инвестпроект на территории Тамбовской области было заявлено в 2020 году, однако вскоре проект был заморожен на неопределенный срок. "Возобновление переговоров стало возможным после внедрения новых прозрачных стандартов работы с инвесторами", - подчеркнули в пресс-службе.