Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на Всероссийской тарифной конференции в Сочи, организованной ФАС России. В мероприятии участвовали руководитель ведомства Максим Шаскольский, представители федеральных и региональных органов власти.

Андрей Рюмин отметил большую работу, которую проводит ФАС России в области тарифного регулирования сетевого комплекса. В частности, речь шла о решениях, связанных с совершенствованием механизмов оплаты технологического присоединения, созданием системообразующих сетевых организаций, повышением открытости тарифно-балансовой деятельности, снижением объемов перекрестного субсидирования.

Кроме того, глава Группы «Россети» подчеркнул значение развития нормативной базы для использования регуляторных соглашений, которые могут заключать регионы и сетевые компании для долгосрочного формирования тарифов на передачу электроэнергии. Вопросом активно занимаются Правительство РФ и непосредственно ФАС России при участии органов регулирования субъектов РФ.

«Это одно из ключевых направлений совершенствования тарифной политики. Использование регуляторных соглашений позволяет обеспечивать баланс интересов регионов и сетевых организаций», – заключил Андрей Рюмин.

На полях конференции состоялось совещание с генеральными директорами дочерних компаний Группы «Россети» по вопросам экономики и тарифного регулирования.