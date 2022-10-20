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Андрей Рюмин на конференции ФАС России рассказал об основных направлениях развития регулирования сетевого комплекса

Андрей Рюмин на конференции ФАС России рассказал об основных направлениях развития регулирования сетевого комплекса

20 октября 2022, 09:48
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, АНДРЕЙ РЮМИН, ФАС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на Всероссийской тарифной конференции в Сочи, организованной ФАС России. В мероприятии участвовали руководитель ведомства Максим Шаскольский, представители федеральных и региональных органов власти.

Андрей Рюмин отметил большую работу, которую проводит ФАС России в области тарифного регулирования сетевого комплекса. В частности, речь шла о решениях, связанных с совершенствованием механизмов оплаты технологического присоединения, созданием системообразующих сетевых организаций, повышением открытости тарифно-балансовой деятельности, снижением объемов перекрестного субсидирования.

Кроме того, глава Группы «Россети» подчеркнул значение развития нормативной базы для использования регуляторных соглашений, которые могут заключать регионы и сетевые компании для долгосрочного формирования тарифов на передачу электроэнергии. Вопросом активно занимаются Правительство РФ и непосредственно ФАС России при участии органов регулирования субъектов РФ.

«Это одно из ключевых направлений совершенствования тарифной политики. Использование регуляторных соглашений позволяет обеспечивать баланс интересов регионов и сетевых организаций», – заключил Андрей Рюмин.

На полях конференции состоялось совещание с генеральными директорами дочерних компаний Группы «Россети» по вопросам экономики и тарифного регулирования.

Источник: ПАО "Россети"

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