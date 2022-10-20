Бельгийский системный оператор Elia представил планы по созданию первого в мире искусственного энергетического острова – Princess Elisabeth Island (PEI). Энергетический остров станет связующим звеном между шельфовыми ветровыми электростанциями (ВЭС), построенными во второй зоне шельфовой ветровой генерации (максимальная мощность ВЭС составит 3,5 ГВт), и береговой высоковольтной сетью. Энергетический остров также станет первым элементом европейской шельфовой электрической сети и центральным связующим узлом для новых трансграничных соединений между Великобританией и Данией. Создание энергетического острова является инновационным проектом, который в очередной раз демонстрирует лидирующие позиции Бельгии в области развития шельфовой ветроэнергетики.

Морской план (Maritime Spatial Plan) Бельгии на период 2020-2026 гг. предусматривает развитие новой зоны шельфовой ветровой генерации в бельгийской части Северного моря – Princess Elisabeth zone (PEZ). В соответствии с бельгийским Законом об электроэнергетике (Belgian Electricity Act), Elia отвечает за развитие сетевой инфраструктуры в PEZ на основе планов, которые должны быть одобрены соответствующими министрами. В настоящее время уже подготовлены проекты планов строительства первого энергетического острова и готовится тендерный процесс. Строительство в бельгийской части Северного моря искусственного острова – инновационный проект, сочетающий в себе высоковольтную сетевую инфраструктуру как постоянного, так и переменного тока. Высоковольтная сетевая инфраструктура PEI электрически свяжет кабельные линии, по которым осуществляется поставка электроэнергии, выработанной шельфовыми ВЭС, расположенными в PEZ, а также послужит электрическим узлом для будущих соединений гибридного типа с энергосистемами Великобритании (Nautilus) и/или Дании (TritonLink). Эти соединения, выполняющие двойную функцию и, следовательно, наиболее эффективные обеспечат обмен электроэнергией между странами и поставки больших объемов электроэнергии, выработанной крупномасштабными шельфовыми ВЭС, расположенными в Северном море.

Искусственный энергетический остров будет построен в PEZ (примерно в 45 км от побережья Бельгии) и займет площадь около пяти гектаров. PEI будет построен из бетонных кессонов, заполненных песком. На острове в основном будет располагаться инфраструктура для передачи электроэнергии. Также планируется построить небольшую гавань и вертолетную площадку для доставки обслуживающего персонала. Для подключения всех будущих шельфовых ВЭС к бельгийской высоковольтной сети потребуется проложить 300 км кабелей переменного тока и 60 км кабелей постоянного тока. Проект строительства PEI будет реализовываться в рамках плана восстановления экономики Бельгии после COVID-19, одобрение которого (с выделением субсидии в размере около € 100 млн) Бельгия запросила у Европейской комиссии.

В настоящее время идет подготовка тендера на строительство PEI и оценки воздействия на окружающую среду, а также подготовка процедуры получения разрешений и заявки на лицензирование. Строительство островной площадки планируется начать в 2024 г., а к в середине 2026 г. оно должно быть завершено. С этого момента начнется сооружение электросетевой инфраструктуры на острове. Строительство будущих шельфовых ВЭС организуется правительством Бельгии посредством серии тендеров. Подключение ВЭС к сетевой инфраструктуре, находящейся в управлении Elia, зависит от сроков реализации двух проектов по укреплению наземной электрической сети – Ventilus и Boucle du Hainaut. К 2030 г. Elia планирует обеспечить пропускную способность передающей сети, позволяющую обеспечить работу шельфовых ВЭС на максимальной мощности.

Официальный сайт Elia