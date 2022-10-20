Более 20 проектов по возведению промышленных боксов по системе "Подмосковье индастриал" будет реализовано в Московской области в течение ближайших четырех лет, три проекта уже запущены. Суммарный объем инвестиций в готовые и планируемые проекты составит около 117 млрд рублей, сообщила ТАСС в четверг зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Подмосковье индастриал" - это готовые промышленные помещения, которые обеспечены всеми необходимыми коммуникациями и мощностями. Срок запуска производства в таком промышленном боксе составляет всего около шести месяцев. Из-за популярности реализации подобных проектов на территории региона было принято решение объединить их под новым названием.

"Один из новых современных форматов, которые в том числе развиваются у нас в Московской области, - это "Подмосковье индастриал". Здесь полностью для инвесторов промышленный девелопер подготовил производственные боксы со всей инженерной, транспортной инфраструктурой. На сегодняшний день у нас уже реализовано три таких проекта - два в Подольске и один в Солнечногорске. Всего в работе сейчас таких проектов уже 22. Для себя мы подвели статистику - это 117 млрд рублей, практически 30 тыс. новых рабочих мест и более 1,2 тыс. новых компаний-резидентов, которые зайдут на эти площадки", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что эти проекты планируется реализовать в течение ближайших четырех лет. Так, зампред рассказала, что в настоящее время по четырем проектам, которые будут расположены в Домодедове, Подольске, Ленинском округе и Солнечногорске, уже ведется строительство. Также сейчас на стадии проектирования два объекта, еще по 13 ведутся работы по оформлению земли.