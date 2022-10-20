ООО "Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс" инвестирует в реконструкцию санатория "Белые ночи" в Лазаревском районе Сочи около 10 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи. После реконструкции номерной фонд санатория вырастет в 2,7 раза и превысит 500 номеров. В пресс-службе уточнили, что проект будет реализован до 2026 года, в результате будет создано 600 рабочих мест.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем официальном телеграм-аккаунте сообщил, что санаторий "Белые ночи", построенный в 1976 году, после реконструкции будет оснащен лечебно-оздоровительной базой, также на объекте предусмотрено комплексное озеленение. По его словам, в настоящее время на сопровождении департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Сочи находятся 44 инвестпроекта на общую сумму 421 млрд рублей.

"Все инвестиционные проекты наша команда в Сочи сопровождает до полной реализации. Помогаем по всем направлениям: с документами, инфраструктурой, логистикой. Все территории, где планируется развитие, обязательно резервируем в новом генплане. Особое внимание уделяется восстановлению знаковых для главного курорта страны объектов санаторно-курортной отрасли", - подчеркнул Копайгородский.

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