АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство здания на улице Уральской. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.



История Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа началась в 1932 году, когда открылся Остяко-Вогульский педагогический техникум – первое среднее специальное учебное заведение по подготовке педагогических кадров для национальных школ округа. Позднее он был переименован в Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище и, наконец, в колледж, который уже в наши дни считается одним из наиболее значимых учреждений на территории ХМАО.

В целях повышения доступности качественного профессионального образования, создания новых мест в государственных образовательных организациях, удовлетворения потребности населения в образовательных учреждениях планируется строительство нового корпуса Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.



Проектной документацией, по которой выдано положительное заключение региональной государственной экспертизы, предусмотрено строительство здания, рассчитанного на 450 учащихся, на улице Уральской в Кировском районе Екатеринбурга.



В корпусе будут проходить занятия по направлениям «Земельно-имущественные отношения», «Экономика и бухгалтерский учет», «Правоохранительная деятельность», «Гостиничное дело», «Туризм», «Музыкальное образование» и другим.*



Застройщик объекта – Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Управление капитального строительства». Генпроектировщик – ООО «АГ Производственный строительный холдинг».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.



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