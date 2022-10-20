Дополнение к солнцу: ветряные турбины для крыш частных домов

Компания Aeromine Technoligies, созданная специалистами Хьюстонского университета, спроектировала ветротурбину, пригодную для монтажа на крыше частного дома. Как сообщает ассоциация "Глобальная энергия", ключевой особенностью разработки является отсутствие громоздких лопастей, которые препятствуют использованию ветроустановок для автономного энергоснабжения.

Инновация выглядит как коробка высотой 3 метра, стенки которой образуют два антикрыла, напоминающих аналогичную деталь гоночного болида, только установленную в вертикальном положении. Между двумя стенками размещена труба, внизу которой расположен пропеллер диаметром 91 см. Антикрылья, обращенные друг к друг под углом примерно в 45 градусов, образуют зону низкого давления, которая должна улавливать воздух и приводить в действие ветрогенератор. Мощность установки составляет 5 киловатт (кВ), что сопоставимо с мощностью 21 стандартной солнечной панели, смонтированной на крыше. Единственным минусом установки является невозможность использования в местах, где быстро меняется направление ветра. Однако этот недостаток компенсируется возможностью масштабирования: пользователь при желании может смонтировать несколько подобных установок на расстоянии не менее 4,6 м друг от друга, чтобы снабжать энергией не только собственный дом, но и другие постройки на участке.

Достоинством инновации является и возможность комбинированной генерации: установку можно разместить на плоской части крыши, покатую часть которой целесообразно оснастить солнечными панелями, чтобы варьировать источники выработки в зависимости от сезона, времени суток и текущей погоды. При этом ветротурбина пригодна для применения в коммерческом секторе: так, нефтехимический гигант BASF уже использует ее на своем заводе в штате Мичиган.

Изобретение Aeromine Technoligies внесет вклад в развитие автономной ветрогенерации, которая пока по популярности уступает солнечной. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), глобальная мощность энергоустановок, изолированных от общей сети, в 2021 г. достигла 11,3 гигаватт (ГВт): из них 4,9 ГВт приходилось на фотоэлектрические панели, 1,9 ГВт – на мини-гидрогенераторы, а 4,5 ГВт – на все прочие типы установок, включая ветряные турбины.

Фото: Глобальная энергия