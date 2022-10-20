Кабельщики меняют оборудование
20 октября 2022, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: КРЫМЭНЕРГО
В рамках реализации инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго» ведет работы по модернизации сетевого хозяйства в Симферопольском районе.
ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией продолжает реализацию мероприятий по реконструкции двух подстанций (ПС) мощностью
35 кВ: Красная и Пригородная, которые участвуют в снабжении электроэнергией 3100 потребителей. Среди них – и бытовые абоненты, и юридические лица, в том числе часть жилого комплекса «Жигулина роща», лечебно-диагностический центр, ряд строительно-девелоперских фирм и т.д.
К настоящему моменту основной объем строительно-монтажных работ завершен. Так, на ПС Красной обустроены фундаменты, отремонтированы конструкции, заменены порталы и установлены 2 трансформатора по 10 МВА вместо двух по 4 МВА. Специалистам в ближайшее время предстоит обновить оборудование 35-10 кВ.
На ПС Пригородной также установлены новые трансформаторы, общая мощность которых в 3 раза превышает прежнюю величину. В настоящее время ведутся работы по установке комплектных распределительных устройств.
Работы на вышеуказанных подстанциях продлятся до конца года. В результате мощность ПС Красная возрастет до 20 МВА, а ПС Пригородная – до 32 МВА. Комплекс реализуемых мероприятий позволит повысить качество электроснабжения потребителей в части Симферополя и района, а также обеспечить возможность подключения к сетям новых абонентов.
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