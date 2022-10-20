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Готовь сани летом, а водопогружной кабель зимой!

Готовь сани летом, а водопогружной кабель зимой!

20 октября 2022, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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Представляем вашему вниманию обновленный электронный каталог АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ВОДОПОГРУЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

https://podolskkabel.ru/res/content/docs/f1561_download_0_file.pdf

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена экспертиза кабелей для водопогружных электродвигателей (кабелей питающих насосы в водяных скважинах) марок КВВ, КВВ-П, КВПВ изготавливаемых по ТУ 16.К13-035-2004 на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.20210г. №299 и получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 001911 от 07.10.2022г.

Экологическая безопасность кабельной продукции обеспечивается применяемыми материалами, которые при соблюдении условий эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает при непосредственном контакте влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации и анализа протокола лабораторных испытаний, в части представленных показателей, кабели для присоединения водопогружных двигателей, в воде артезианских скважин, производства АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», соответствуют нормативам и требованиям к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки.

По вопросам приобретения кабельно-проводниковой продукции обращайтесь по телефону: 8 800 302-78-83; +7 495 502-78-83 или присылайте свои заявки на e-mail: office@podolskkabel.ru.

 

Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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