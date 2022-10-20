Лабинские энергетики завершили подготовку энергообъектов к зиме

Сотрудники Лабинского филиала «Россети Кубань» завершили подготовку электросетевого хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов. Энергетики отремонтировали более 150 энергообъектов, расположенных в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

С начала 2022 года в лабинском энергорайоне специалисты повысили надежность 11 высоковольтных подстанций, 34 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) основной сети, а также отремонтировали 107 объектов распределительной сети.

На высоковольтных ЛЭП специалисты провели замену опор и изоляторов, установили более 100 птицезащитных устройств. Новые изоляторы обладают высокими эксплуатационными и техническими характеристиками – повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. А установка ПЗУ позволит уберечь пернатых от поражения электрическим током и обеспечить защиту энергообъектов от продуктов жизнедеятельности птиц, что снизит риск возникновения нештатных ситуаций

Особое внимание энергетики уделяют расчистке трасс воздушных линий электропередачи. Для предупреждения нарушений энергоснабжения из-за падения веток и деревьев на провода в период непогоды специалисты расчистили свыше 30 гектаров трасс ЛЭП.

В рамках ремонтной программы энергетики заменили более 940 ответвлений к частным домовладениям с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Современный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии в любую погоду и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм.

В зону ответственности Лабинских электрических сетей входят три административных района Кубани: Лабинский, Курганинский и Мостовский. Предприятие обслуживает территорию общей площадью порядка 7 тыс. кв. км с численностью населения более 270 тыс. человек. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет более 6 тыс. км.