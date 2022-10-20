«Россети Тюмень» завершили ремонт двух линий электропередачи, питающих Ямбургское нефтегазоконденсантное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Энергетики выполнили плановые работы на воздушных линиях «ЯГТЭС-ЯГП-2» и «Ямбург-ЯГП-2» общей протяженностью 86 километров. На повышение надежности электроснабжения объектов одного из крупнейших в мире нефтегазовых промыслов компания направила порядка 10,8 млн рублей.

На линии электропередачи «Ямбург-ЯГП-2» системообразующее электросетевое предприятие установило 517 спиральных гасителей пляски (ГПС). Благодаря устройствам ГПС снижен риск коротких замыканий, вызванных сильными ветровыми нагрузками. При проведении работ на «ЯГТЭС-ЯГП-2» специалисты «Россети Тюмень» заменили две металлические опоры. Новые конструкции отечественного производства отличаются хорошей устойчивостью, что особенно важно в Арктическом регионе, где грунт не стабилен из-за болотистой местности и мерзлоты. Срок службы установленных опор достигает 50 лет.

Отметим, что воздушные линии находятся в труднодоступной местности. Территория полуострова Тазовский изобилует реками, ручьями, озерами и болотами. В связи с этим энергетики привлекли к выполнению производственных задач вездеходы ТРЭКОЛ и гусеничный транспорт.

Компания «Россети Тюмень» уделяет значительное внимание подготовке энергокомплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к осенне-зимнему периоду. Выполненные работы направлены на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса ЯНАО в суровых климатических условиях Арктической зоны РФ.