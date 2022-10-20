Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» приступили к строительству двух кабельно-воздушных линий электропередачи для энергоснабжения участка автодороги, возводимой в обход Ростова-на-Дону (больше известной как «обход Аксая») в рамках реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области.

Протяженность каждой линии составляет 3,1 км. Их трасса пройдет под землей. В результате к сетям будет подключена распределительная трансформаторная подстанция госкомпании «Автодор», которая осуществляет строительство обхода Аксая и реконструкцию М-4. Заявленная мощность составляет 1,14 МВт. В настоящее время энергетики размечают местность, подготавливают территорию для проведения горизонтально направленного бурения.

В прошлом году «Россети Юг» подключили в Новочеркасске к сетям 7 трансформаторных подстанций «Автодора», предоставив 286 кВт мощности. Завершение всех мероприятий по технологическому присоединению объектов позволит оснастить платные участки трассы М-4 в обход Ростова-на-Дону системами освещения.

Обход Аксая является важнейшей частью проекта масштабного преобразования дорожно-транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации. Федеральная магистраль М-4 «Дон» на этом участке исчерпала пропускную способность, поэтому строительство обхода позволит освободить подъезды к Ростову-на-Дону и отвести поток транзитного транспорта от его города-спутника. Участок протяженностью 35,5 км прокладывается по долине в поймах рек Дон, Аксай и Черкасская через несколько сельских поселений городского округа Новочеркасск и Аксайского района Ростовской области. Завершить строительство обхода планируется в 2023 году.