Производственный комплекс по выпуску строительной продукции, к проектированию которого приступил инвестор в Зеленограде, займет площадь в 360 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На строительной площадке в Зеленограде, предоставленной инвестору для создания производственного комплекса, в настоящее время ведутся проектные работы. Суммарная поэтажная площадь нового завода составит 360 тысяч квадратных метров, то есть это будет весьма крупное производство, которое будет работать на нужды не только столицы, но и, как мы рассчитываем, на потребности других регионов страны», – сказал Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра подчеркнул, что Москва оказывает системную поддержку строительной отрасли, в том числе в плане создания условий для развития новых производств в сфере импортозамещения.

«Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взят очень давно, и сегодня мы видим результаты — на 90–95% в стройке используются отечественные материалы. Внимание города к вопросам обеспечения наших строителей необходимыми материалами и оборудованием не ослабевает. В столице реализуются важнейшие транспортные и инфраструктурные проекты, поэтому дальнейшая работа по созданию условий для развития отечественного производства крайне важна», – заявил Андрей Бочкарёв.

В концерне «Крост», который выступает генеральным подрядчиком строительства, отмечают, что планируется создать индустриальный парк, на территории которого разместятся высокотехнологичные предприятия.

«Одним из ключевых направлений станет развитие научного блока, включая высокотехнологичные лаборатории с испытательной базой, где будут разрабатывать инновационные строительные материалы широкого применения и смеси в рамках программы импортозамещения», - заявил генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин.

Проектом будущего производственного комплекса также предусмотрены административные, демонстрационные и торговые площадки, добавил Алексей Добашин.

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