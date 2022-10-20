Кабельщики меняют оборудование
20 октября 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Источник: ООО ПО "Форэнерго"
20 октября в Москве состоялось заседание Технического совета ПАО «Россети». В заседании приняли участие представители технического блока ПАО «Россети», представители филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора и всех ДЗО Общества, а также представители ведущих российских производителей полимерных изоляторов.
По инициативе Ассоциации «Электросетьизоляция» в программу техсовета включён вопрос «Полимерные изоляционные конструкции для ВЛ. Преимущества и недостатки». С докладом по данному вопросу выступил президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасёв. В представленной им презентации были освещены преимущества современных конструкций полимерных изоляторов, основные проблемы, препятствующие их массовому внедрению на ВЛ высоких классов напряжения и способы решения этих проблем.
Ассоциация «Электросетьизоляция» внесла в проект решения техсовета предложение по расширению области применения полимерных изоляторов и актуализации действующей НТД.
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