20 октября в Москве состоялось заседание Технического совета ПАО «Россети». В заседании приняли участие представители технического блока ПАО «Россети», представители филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора и всех ДЗО Общества, а также представители ведущих российских производителей полимерных изоляторов.

По инициативе Ассоциации «Электросетьизоляция» в программу техсовета включён вопрос «Полимерные изоляционные конструкции для ВЛ. Преимущества и недостатки». С докладом по данному вопросу выступил президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасёв. В представленной им презентации были освещены преимущества современных конструкций полимерных изоляторов, основные проблемы, препятствующие их массовому внедрению на ВЛ высоких классов напряжения и способы решения этих проблем.



Ассоциация «Электросетьизоляция» внесла в проект решения техсовета предложение по расширению области применения полимерных изоляторов и актуализации действующей НТД.