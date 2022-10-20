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Президент ПО "ФОРЭНЕРГО" Николай Карасёв выступил с докладом на заседании Технического совета ПАО "Россети"

Президент ПО ФОРЭНЕРГО Николай Карасёв выступил с докладом на заседании Технического совета ПАО Россети

20 октября 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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20 октября в Москве состоялось заседание Технического совета ПАО «Россети». В заседании приняли участие представители технического блока ПАО «Россети», представители филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора и всех ДЗО Общества, а также представители ведущих российских производителей полимерных изоляторов.

По инициативе Ассоциации «Электросетьизоляция» в программу техсовета включён вопрос «Полимерные изоляционные конструкции для ВЛ. Преимущества и недостатки». С докладом по данному вопросу выступил президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасёв. В представленной им презентации были освещены преимущества современных конструкций полимерных изоляторов, основные проблемы, препятствующие их массовому внедрению на ВЛ высоких классов напряжения и способы решения этих проблем.

Ассоциация «Электросетьизоляция» внесла в проект решения техсовета предложение по расширению области применения полимерных изоляторов и актуализации действующей НТД.

Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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