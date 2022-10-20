РЖД завершили реконструкцию станции Онохой в Бурятии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

Работы проводились в рамках проекта по увеличению пропускных способностей Транссиба. На стации были удлинены четыре приемоотправочных пути, которые теперь могут принимать и отправлять грузовые поезда длиной от 70 до 100 вагонов, отмечается в сообщении.

Проведенные работы по модернизации с учетом перспектив увеличения грузопотока позволили снизить нагрузку на близлежащую станцию Улан-Удэ, пропускная способность которой составляет до 90 пар поездов в сутки. Часть этого объема за счет перераспределения грузовых составов повышенной длины теперь будет принимать станция Онохой.

Всего в рамках реконструкции было уложено более 3 км станционных путей, 12 стрелочных переводов и более 80 км кабелей сигнализации и связи. На станции установлено 155 опор для новых линий контактной сети, длина которых составила свыше 6 км. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран, площадь которого составляет 12 тыс. кв. метров. Для пассажиров на станции Онохой построен железобетонный пешеходный мост.

Фото: mzd.rzd.ru