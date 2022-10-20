В филиале АО «Сетевая компания» Альметьевские электрические сети продолжается системная работа по улучшению метода производства работ, выполняемых без снятия напряжения.

На данный момент филиал занимает лидирующие позиции в компании по количеству работ, выполняемых одной бригадой. Чаще всего 15 бригад РПН филиала выполняют подключение воздушной линии к частному дому (на ВЛ 0,4 кВ) и замену изоляторов на опоре напряжением выше 1000В

Наряду с достойными количественными показателями, сотрудники АЭС выдвигают инициативы, которые запускают в производство новые виды работ, проводимых без отключения потребителей. Так, только в этом году в филиале апробированы и введены в опытную эксплуатацию на ВЛ 0,4-10 кВ диэлектрические распорки на основе полимерных изоляторов и произведена замена концевой двухстоечной опоры. В центре внимания специалистов АЭС находится и совершенствование реализуемых производственных процессов: возникающие проблемы или требующие доработки решения выносятся на обсуждение и анализируются членами рабочих групп, которые намечают дальнейшие мероприятия по улучшению.

«Ребята почувствовали, что за применением метода РПН в работе – будущее. Это удобно и доступно и поэтому все наши совместные проекты рождаются исходя из принципа: что еще можно выполнить под напряжением во время обслуживания воздушных линий?» - рассказывает заместитель главного инженера по распределительным сетям АЭС Ильмир Латипов, подчеркивая, что процесс реализации замысла до его воплощения в производственную ткань как правило продолжителен.

Он включает разработку технологической карты и обкатку навыков по применению новой технологии. Учитываются малейшие нюансы, чтобы исключить все непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в ходе производства работ.

Последнее нововведение в работе бригад из Альметьевских электрических сетей – применение специального оборудования при замене траверсы одностоечной промежуточной опоры с использованием привлекаемой для этого специальной техники.

По существующей в настоящее время технологии для выполнения этой работы применяются два автогидроподъёмника, один из которых - с изолирующим звеном. Основная задача бригады РПН при этом заключается в отводе в сторону и удержании проводов, находящихся под напряжением. В это же время другая бригада с помощью второго автогидроподъёмника производит замену непосредственно самой траверсы. Процесс получается очень трудоемким и затратным.

Поэтому сотрудники АЭС разработали новое решение – специально изготовленная дополнительная траверса крепится непосредственно на опоре и предназначается для временного удержания провода. Важно, что при этом все работы по замене основной траверсы, монтируемой на опоре, выполняются одной бригадой.

В филиале были предложены эскизы траверсы, позволяющие крепить и удерживать провода на опоре. При этом устройство, изготовленное из металла и стеклопластика, адаптировано под фиксацию провода с любым их расположением. Тестирование опытного образца, в том числе проведенные электрические испытания, прошли успешно и без замечаний.

В результате проделанной работы появилась возможность замены траверсы методом РПН с применением одного АГПИ. Одна из первых работ была выполнена персоналом АЭС на опоре действующей ВЛ-6 кВ в н.п. Кульшарипово Альметьевского района РТ. В перспективе этот проект, предполагающий помимо прочих преимуществ и повышение безопасности для персонала, может быть растиражирован и в других филиалах компании

Таким образом, на сегодняшний день в филиале удалось существенно оптимизировать все виды работ, выполняемых методом без снятия напряжения. Результатом стало рациональное использование человеческого капитала и применения спецтехники.

За 6 месяцев 2022 года в Альметьевских электрических сетях было выполнено 5157 работ под напряжением, из которых 60% - составляют работы на ВЛ 0, 4, а 40% - на напряжении выше 10 кВ.