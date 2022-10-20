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RusCable Live - Стартап в энергетике. Эфир 21.10.2022

RusCable Live - Стартап в энергетике. Эфир 21.10.2022

20 октября 2022, 18:11
Рубрика: Новости портала
Метки: Live, ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ, ИЗОЛЯТОР
Источник: RusCable.Ru

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В эту пятницу в прямом эфире RusCable LIVE обсудим главные новости недели, тем более, что есть о чем поговорить: мини-завод на базе колледжа от “ЭМ-КАБЕЛЬ”, в Саранске выставили на продажу линию по производству медной катанки UPCAST, финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360" и высокотехнологичный стартап в энергетике от  "Изолятор-АКС"!

В рубрике "Инспекция по соц.сетям" заглянем в аккаунты отраслевых компаний, отметим самое интересное, запоминающееся или забавное. А в рубрике “Биржа доверия” (RusCable Trust Level) посмотрим на изменения в рейтинге отраслевых компаний.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на удобной вам платформе:

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