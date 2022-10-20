Компания Pan Chemicals SpA – итальянский производитель смазочно-охлаждающих жидкостей, материалов для покрытий и химических веществ, используемых в производстве проволоки. Продукция продаётся непосредственно компанией или через её сеть агентов, дистрибьютеров и дочерние компании: Pan Chemicals Bosphorus в Турции и Pan Chemicals Americas в Мексике. Подразделение исследований и разработок компании Pan Chemicals изучает и создаёт новые рецептуры и технологические решения, для того чтобы предлагать своим клиентам более эффективные продукты с улучшенными эксплуатационными характеристиками, уделяя при этом особое внимание экологической безопасности.

Недавно компания Pan Chemicals включила в свой ассортимент новые продукты, такие как обеззоленные смазочные материалы для обеспечения высокого качества поверхности после отжига; материалы на основе полимеров для нанесения предварительного покрытия при холодном формовании; полимерные смазки для предварительного покрытия при волочении прутков, предназначенных для тяжёлого режима эксплуатации; защитные покрытия на основе нанотехнологии для оцинкованной проволоки; материалы для нанесения предварительных покрытий на оцинкованную проволоку повышенной прочности на растяжение.

Кроме того, компания представила нанодисперсные водно-эмульсионные смазочные материалы, предназначенные для использования при волочении тонкой и сверхтонкой проволоки, обладающей высокой прочностью на разрыв; новую концепцию технологии волочения на основе специальных алмазных волок; новую конструкцию компактных матриц для прессования.

Производственная программа компании Pan Chemicals включает сухие смазочные материалы серии Panlube S для процесса волочения – кальций, натрий, алюминий, цинк, литий и комбинированные продукты для проволоки из низко- и высокоуглеродистой стали и нержавеющей стали; жидкие смазочные материалы серии Panlube L – масла, консистентные смазки и пасты для влажного волочения проволоки из низко- и высокоуглеродистой стали, сварочной проволоки, проволоки из нержавеющей стали и цветных металлов; смазочные носители серии Pancover – фосфаты и химически инертные материалы для покрытий; флюсы для цинкования серии Panflux, специально разработанные для повышения эффективности процесса цинкования за счёт единого контроля реакции на границе раздела двух металлов, снижения эксплуатационных расходов и улучшения качества цинкового покрытия; вспомогательные продукты серии Panchem – обезжиривающие средства, ингибиторы травления, антикоррозионные составы и защитные средства, активированный уголь, тампоны для удаления остатков смазки и спиральные щётки.