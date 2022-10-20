Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам газоснабжения потребителей Хабаровского края.

«В сентябре прекращена поставка газа с месторождений проекта «Сахалин-1», снабжавших потребителей Хабаровского края и северных районов Сахалинской области. Минэнерго России создан оперативный штаб. Составлен план мероприятий по обеспечению поставки газа. Сейчас поставка газа в регионы осуществляется ПАО «Газпром» из ресурсов Сахалинской области, однако не в полном требуемом объёме», - открыл совещание Юрий Трутнев.

Как доложил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, региональным правительством дополнительно отработаны аварийные схемы снабжения, временные схемы снабжения и углем, и мазутом, и дизелем.

«Замерзнуть мы никому не дадим. Но очень хотим, чтобы все наши котельные и ТЭЦ работали всё-таки на газе. Пока режима экономии в Хабаровском крае не вводится», - сообщил он.

Как пояснили представители Минэнерго России, для ускорения исполнения задачи по обеспечению бесперебойной поставки газа потребителям Хабаровского края и северных районов Сахалинской области были приняты необходимые нормативные акты для использования газа в счёт роялти проекта «Сахалин-2».

Юрий Трутнев поручил Минэнерго России до 25 октября представить план по обеспечению потребителей Хабаровского края и северных районов Сахалинской области природным газом на постоянной основе. «Чтобы мы могли быть уверенными в гарантированном обеспечении Хабаровского края газом», - подчеркнул вице-премьер.