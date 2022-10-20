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В Дагестане более 4 млрд рублей направят на подведение инфраструктуры новым инвестпроектам

В Дагестане более 4 млрд рублей направят на подведение инфраструктуры новым инвестпроектам

20 октября 2022, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти в Дагестане предусмотрели более 4 млрд рублей на подведение инфраструктуры новым инвестиционным проектам до 2024 года. Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана заявил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Артем Хрюкин.

"В Дагестане запущен механизм инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов в рамках федерального законодательства. В рамках федеральной поддержки республикой предусмотрено порядка 4,2 млрд рублей на подведение инфраструктуры новым инвестиционным проектам до 2024 года", - сказал он.

По его словам, эти средства будут направлены по мере поступления во всевозможные проекты, которые рассматриваются специальной комиссией.

"В настоящее время приказом Минэкономразвития России в сводный перечень новых инвестиционных проектов включены шесть проектов, в том числе - второй этап реконструкции аэропорта Махачкалы, на общую сумму строительства инфраструктуры в размере более 500 млн рублей", - добавил Хрюкин

Фото: pexels.com

 

Источник: ТАСС

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