Власти в Дагестане предусмотрели более 4 млрд рублей на подведение инфраструктуры новым инвестиционным проектам до 2024 года. Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана заявил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Артем Хрюкин.

"В Дагестане запущен механизм инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов в рамках федерального законодательства. В рамках федеральной поддержки республикой предусмотрено порядка 4,2 млрд рублей на подведение инфраструктуры новым инвестиционным проектам до 2024 года", - сказал он.

По его словам, эти средства будут направлены по мере поступления во всевозможные проекты, которые рассматриваются специальной комиссией.

"В настоящее время приказом Минэкономразвития России в сводный перечень новых инвестиционных проектов включены шесть проектов, в том числе - второй этап реконструкции аэропорта Махачкалы, на общую сумму строительства инфраструктуры в размере более 500 млн рублей", - добавил Хрюкин.

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