 
Модернизация

В Калмыкии завершен ремонт воздушной линии, обеспечивающей энергоснабжение северных районов

В Калмыкии завершен ремонт воздушной линии, обеспечивающей энергоснабжение северных районов

20 октября 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ «Большой Царын 1 – Малые Дербеты». Это позволит улучшить энергоснабжение более 17,5 тыс. жителей двух самых северных районов степной республики.

Отремонтированная ВЛ обеспечивает транзит электроэнергии от питающего центра до конечных потребителей Малодербетовского и Октябрьского районов. В этих районах 22 населенных пункта, а также объекты социальной инфраструктуры: районные больницы, школы, детские сады и другие учреждения.

Также ВЛ 110 кВ «Большой Царын 1 – Малые Дербеты» обеспечивает энергоснабжение такого крупного потребителя, как Малодербетовская солнечная электростанция мощностью 58 МВт.

Энергетики в ходе ремонта высоковольтной линии заменили почти сто изоляторов, а также выправили поврежденную железобетонную опору. Протяженность отремонтированного участка составила 11,7 км.

Источник: Россети Юг

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