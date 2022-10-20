Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ «Большой Царын 1 – Малые Дербеты». Это позволит улучшить энергоснабжение более 17,5 тыс. жителей двух самых северных районов степной республики.

Отремонтированная ВЛ обеспечивает транзит электроэнергии от питающего центра до конечных потребителей Малодербетовского и Октябрьского районов. В этих районах 22 населенных пункта, а также объекты социальной инфраструктуры: районные больницы, школы, детские сады и другие учреждения.

Также ВЛ 110 кВ «Большой Царын 1 – Малые Дербеты» обеспечивает энергоснабжение такого крупного потребителя, как Малодербетовская солнечная электростанция мощностью 58 МВт.

Энергетики в ходе ремонта высоковольтной линии заменили почти сто изоляторов, а также выправили поврежденную железобетонную опору. Протяженность отремонтированного участка составила 11,7 км.