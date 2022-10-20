В Приморском районе Санкт-Петербурга построят новый детсад

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20 октября 2022, 11:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
К концу 2023 года в Приморском районе Санкт-Петербурга появится новый детский сад на 240 мест, сообщает RosTender.info.
Здание образовательного учреждения возведут на участке, ограниченном Шуваловским проспектом и Парашютной улицей. Строительство пройдет по документации, разработанной ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология».
Подрядная организация определится по итогам конкурса в электронной форме, прием заявок на участие открыт до девятого ноября. Фонд капитального строительства и реконструкции заключит государственный контракт с победителем на 558,5 млн рублей.
Помимо групповых ячеек, пищеблока и медицинского блока, в здании предусмотрен бассейн с габаритными размерами 3х7 метров и помещения для занятий музыкой и спортом. Территория учреждения будет поделена на физкультурную и хозяйственную зону, а также на зону для отдыха.
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