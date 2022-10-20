В Приморском районе Санкт-Петербурга построят новый детсад

К концу 2023 года в Приморском районе Санкт-Петербурга появится новый детский сад на 240 мест, сообщает RosTender.info.

Здание образовательного учреждения возведут на участке, ограниченном Шуваловским проспектом и Парашютной улицей. Строительство пройдет по документации, разработанной ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология».

Подрядная организация определится по итогам конкурса в электронной форме, прием заявок на участие открыт до девятого ноября. Фонд капитального строительства и реконструкции заключит государственный контракт с победителем на 558,5 млн рублей.

Помимо групповых ячеек, пищеблока и медицинского блока, в здании предусмотрен бассейн с габаритными размерами 3х7 метров и помещения для занятий музыкой и спортом. Территория учреждения будет поделена на физкультурную и хозяйственную зону, а также на зону для отдыха.