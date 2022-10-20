В рамках комплексного развития территории (КРТ) в Республике Башкортостан определены девять площадок общей площадью более 244 га с градостроительным потенциалом порядка 740 тысяч кв. м, из которых почти 703 тысячи кв. м. составляет жилая площадь.

«В Башкирии разработаны дорожные карты на участки под проекты комплексного развития территорий в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке. Каждый из них находится на разных стадиях проработки, формирования и согласования. Комплексный подход к эффективному использованию данных территорий позволит решить многие вопросы: ликвидировать аварийное и ветхое жилье, построить новые дома», — сообщил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

В столице республики Уфе суммарная площадь территорий, предназначенных под комплексное развитие, составляет более 19 га. На них планируется возвести более 58 тысяч кв. м жилья. Сегодня в активной стадии проработки находятся две территории из четырех.

Первый участок расположен в границах улиц Усурийская-Вологодская-Суворова-Орджоникидзе, где предполагается расселить и снести шесть домов признанных аварийными. В течение семи лет планируется освоить территорию площадью более четырех га и построить четыре 16-этажных дома и т.д.

Вторая территория ограничена улицами Интернациональная-Нежинская-Победы и Маяковского. На земельном участке площадью более трех га намерены расселить жильцов из пяти домов, четыре из которых аварийные. Планируется построить три многоквартирных дома, нежилые помещения общей площадью не более 700 кв. м, паркинг на 420 машиномест.

В Нефтекамске на участке площадью более 12 га под комплексную жилую застройку в микрорайоне Ц1, ограниченному улицами Строителей, Нефтяников, Социалистической и проспектом Комсомольский, запланировано расселить жильцов из пяти аварийных домов. Градостроительный потенциал данной территории составляет 60 тысяч кв. м жилой площади.

В Стерлитамаке в настоящий момент ведутся работы по определению границ территории комплексного развития и параметров будущего жилищного строительства.

Строительство такого объёма жилья предполагает развитие производственного комплекса. В связи с этим в Минстрое России рассматривается предложение Республики Башкортостан по строительству двух домостроительных комбинатов: мощностью по 200 тысяч кв. м жилья в год в Уфе и мощностью 100 тысяч кв. м жилья в год в Нефтекамске.

Фото: minstroyrf.gov.ru