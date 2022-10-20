«Россети Ленэнерго» обеспечили 8,3 МВт высокотехнологичному многопрофильному медицинскому комплексу, который строится во Всеволожском районе Ленинградской области. Источник питания – подстанция 110 кВ «Огоньки».

Для подключения объекта к сетям специалисты «Россети Ленэнерго» выполнили реконструкцию ячеек источника питания, строительство двух блочных комплектных распределительных пунктов 10 кВ, проложили 38 км кабельных линий 10 кВ и установили два вольтдобавочных трансформатора мощностью 10 МВА каждый.

Электроснабжение медицинского центра осуществляется по первой категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Приоритетным направлением работы медицинского комплекса будет лечение онкологических заболеваний. Расположение онкоцентра в едином пространстве с общемедицинской клиникой, центром реабилитации и жилым корпусом позволит обеспечить восстановление пациентов в максимально короткие сроки. Здесь смогут проходить лечение 3 500 человек в год. Кроме того, в состав комплекса войдет центр ядерной медицины. Всего же клиника сможет принимать порядка 20 000 пациентов в год.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям «Россети Ленэнерго» можно не выходя из дома: на «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».