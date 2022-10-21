Национальное объединение производителей строительных материалов (НОПСМ) намерено включиться в системную работу по верификации продукции, представленной в каталоге импортозамещаемых строительных материалов, который формирует экспертный совет Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по поручению Минстроя России.

На конференции «Техническое регулирование в строительстве» в рамках Международного строительного форума «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге, руководством НОСТРОЙ было внесено предложение о маркировке специальным знаком качества для строительной продукции, произведенной в рамках импортозамещения, для подтверждения надежности производителя.

Это сделано также по просьбам участников строительной отрасли, которые в условиях импортозамещения стали чаще сталкиваться с фальсификатом и контрафактом от недобросовестных производителей стройматериалов. (В настоящее время в каталоге представлено 1800 позиций, по экспертным прогнозам -- к концу года будет около 2000).

Напомним, что в НОСТРОЙ входят 225 саморегулируемых организаций в 74 субъектах России и 98 000 компаний, осуществляющих жилищно-гражданское и промышленное строительство, реконструкцию и капремонт, что составляет более 50 % общего количества компаний, работающих в строительной сфере.

По мнению президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, на сегодняшний день необходимо ввести систему качественной оценки, чтобы упорядочить продукцию, включенную в каталог импортозамещения пока только на основании декларируемых производителем технических условий.

«Следующим шагом является проверка декларируемых параметров. Если в стройке у нас все процессы «от и до» четко регламентированы, то все, что связано с производством строительных материалов, не регламентировано никак. Есть оставшиеся старые ГОСТы, которые не обязательно исполнять производителю, есть технические условия, которые производитель устанавливает для себя самостоятельно. Для того, чтобы навести порядок в этой сфере, и было решено ввести знак качества», - пояснил Антон Глушков.

По словам председателя EL-Комитета НОПСМ, директора по взаимодействию с органами власти компании TDM ELECTRIC Дмитрия Зорина, постоянная работа по мониторингу качества электротехнической и кабельно-проводниковой продукции для строительной отрасли ведется с 2021 года.

«Мы изначально осознавали масштаб задач: электротехника и кабельно-проводниковая продукция – стратегически важные строительные компоненты с точки зрения наибольшей доли рисков в части безопасности применяемых материалов, как в жилищном строительстве, так и на социально-инфраструктурных объектах – это школы, больницы, торговые центры, крупнейшие товарно-логистические комплексы. По статистике, приводимой МЧС, пожары от несоответствующего техусловиям электрооборудования и возможного фальсификата находятся на втором месте причин возгораний. Поэтому мы сразу масштабировали работу по всей стране: в центральной части, на юге России, на Урале и в Сибири. Контрольные закупки прошли в более 100 торговых организациях, реализующих кабель для строителей. В ряде российских регионов было выявлено до 90 процентов фальсифицированной продукции. Фактически, это были бельевые веревки по цене кабеля», - сказал Дмитрий Зорин.

Он также отметил, что Ассоциация НОПСМ готова взаимодействовать с НОСТРОЙ -- «это важнейшая общая задача не только формирования пула добросовестных производителей, но и технологической безопасности в российской строительной отрасли».

Дмитрий Зорин проинформировал, что в настоящее время EL-Комитет НОПСМ продолжает плановые контрольные проверки. Так, в октябре 2022 года Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики обратилось с просьбой о проведении мониторинга качества кабельно-проводниковой продукции, поставляемой на строительные республиканские объекты. Результаты мониторинга будут представлены главе региона на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Чувашской Республики и направлены во все строительные организации Чувашии и Приволжского федерального округа.

Дмитрий Зорин также напомнил, что компания TDM ELECTRIC одной из первых была представлена в каталоге импортозамещающих стройматериалов электротехники.