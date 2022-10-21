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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" обеспечили электроснабжением новые парковые зоны в городах Нижняя Тура и Лесной

Энергетики филиала Россети Урал - Свердловэнерго обеспечили электроснабжением новые парковые зоны в городах Нижняя Тура и Лесной

21 октября 2022, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Специалисты Нижнетуринского района электрических сетей выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям Парка культуры и отдыха в пятом микрорайоне г. Лесной. Для обеспечения надежного энергоснабжения новой общественной территории специалисты построили кабельную линию электропередачи 0,4 кВ.

Для подключения к электросетевой инфраструктуре нового парка по улице Малышева в городе Нижняя Тура энергетики провели реконструкцию существующей линии, установили дополнительные железобетонные опоры, смонтировали надежный изолированный провод СИП.

Новые линейные объекты оборудованы автоматическими выключателями с селективностью отключения, а также современными трёхфазными приборами учёта электрической энергии.

Парковые зоны в городах Нижняя Тура и Лесной выбраны горожанами для благоустройства путём рейтингового голосования. Работы выполнены в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, которая является частью нацпроекта «Жильё и городская среда».

Источник: Россети Урал

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