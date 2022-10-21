Кабельщики меняют оборудование
21 октября 2022, 16:45
Рубрика: Встречи
Метки: ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК, МИНЭНЕРГО, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Министерство энергетики России
В рамках исполнения указов Президента о введении особых режимов в ряде субъектов РФ Евгений Грабчак провёл совещание с представителями власти этих регионов и компаний топливно-энергетического комплекса.
С учётом усиления охраны безопасности объектов энергетики необходимо в кратчайшие сроки определить порядок их функционирования и провести соответствующие мероприятия, отметил замминистра.
«Минэнерго совместно с регионами, обозначенными в указах Президента, и энергокомпаниями организует работу энергообъектов и ТЭК в целом в период действия особых режимов», – сообщил он.
Речь идёт в том числе об особенностях техприсоединения новых объектов, необходимых для целей и задач специальной военной операции, формировании необходимых запасов материально-технических средств, в частности топлива и других энергоресурсов, порядке восстановления электроснабжения в случае его нарушения, особенностях охраны и обеспечения безопасности объектов, особенностях работы персонала.
Кроме того, замглавы Минэнерго подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается на всей территории России, при этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо учитывать особенности передвижения и ведения хозяйственной деятельности в связи с действием военного положения.
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