В рамках исполнения указов Президента о введении особых режимов в ряде субъектов РФ Евгений Грабчак провёл совещание с представителями власти этих регионов и компаний топливно-энергетического комплекса.

С учётом усиления охраны безопасности объектов энергетики необходимо в кратчайшие сроки определить порядок их функционирования и провести соответствующие мероприятия, отметил замминистра.

«Минэнерго совместно с регионами, обозначенными в указах Президента, и энергокомпаниями организует работу энергообъектов и ТЭК в целом в период действия особых режимов», – сообщил он.

Речь идёт в том числе об особенностях техприсоединения новых объектов, необходимых для целей и задач специальной военной операции, формировании необходимых запасов материально-технических средств, в частности топлива и других энергоресурсов, порядке восстановления электроснабжения в случае его нарушения, особенностях охраны и обеспечения безопасности объектов, особенностях работы персонала.

Кроме того, замглавы Минэнерго подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается на всей территории России, при этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо учитывать особенности передвижения и ведения хозяйственной деятельности в связи с действием военного положения.