Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края объявила тендер на строительство районной больницы в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района, сообщает RosTender.info.

Трехэтажное здание возведут на участке площадью 12 000 м2. Учреждение будет рассчитано на 60 посещений в смену, стационар – на 25 коек. Дневной стационар будет запроектирован на пять коек. Принимать пациентов будут такие врачи, как терапевт, педиатр, эндокринолог, стоматолог, акушер-гинеколог, невролог, психиатр и нарколог, а также оториноларинголог, дерматовенеролог, офтальмолог и инфекционист.

Компании, желающие принять участие в тендере, могут подать свои заявки до 31 октября. Начальная цена государственного контракта – 520,2 млн рублей. Победитель займется выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и строительством объекта. Ожидается, что работы завершатся в декабре 2025 года.